Il volume di Quaglieni “Da Cavour alla Repubblica” a Montecitorio

La Edizioni Pedrini alla Camera dei Deputati giovedì 7 luglio
Verrà presentato a Roma a Palazzo Montecitorio il prossimo 7 luglio, alle ore 16.00, su iniziativa dell’On. Alessandro Giglio Vigna Presidente della XIV Commissione Politca U.E. della Camera dei Deputati, il volume del prof. Pier Franco Quaglieni: “Da Cavour alla Repubblica. I rapporti tra Stato e Chiesa, laicità e laicismo nella storia d’Italia”.
Il prof. Quaglieni, Presidente del Centro Pannunzio di Torino, storico, editorialista nelle pagine del Corriere della Sera di Torino e firma di punta del quotidiano “il Torinese”, nel libro offre una serie di valutazioni storiche, giuridiche e politiche che partono da punti di vista diversi, attuando la pratica della laicità.
La presentazione è stata fissata nella Sala Stampa della Camera dei Deputati con il seguente programma: saluti istituzionali dell’On. Giglio Vigna, a cui seguiranno gli interventi del prof. Quaglieni, del direttore editoriale della Casa editrice Edizioni Pedrini con moderatrice Cristina Del Tutto CEO di Radio Parlamentare.
Nel volume di oltre 300 pagine, la cui copertina è stata realizzata da Ugo Nespolo, numerosi i temi trattati tra i quali:
– La storia dei rapporti tra Stato e Chiesa cattolica in Italia.
– La storia del separatismo liberale e laico tra la sfera politica e quella religiosa.
– La storia del Concordato del 1929 voluto da Mussolini che portò alla Conciliazione tra le due sponde del Tevere diventato “più stretto”, parafrasando Spadolini.
Il libro affronta anche diversi argomenti tra i quali:
– Il tema dei Patti Lateranensi inseriti nella Carta Costituzionale repubblicana del 1948.
– L’abrogazione del Concordato proposta da Marco Pannella.
– La revisione dei Patti Lateranensi del 1984 voluta da Bettino Craxi.
Nel contesto si chiarisce altresì il tema della laicità e del laicismo intesi non solo come fatto politico, ma anche in termini culturali e filosofici fino a considerare la società multireligiosa ed i possibili rapporti conflittuali con l’Islam.
Scheda tecnica
Casa editrice: Edizioni Pedrini
Autore: Pier Franco Quaglieni
Anno pubblicazione: 2026
Formato: rilegatura flessibile 168×240
pagine n.312
prezzo di copertina € 20,00
ISBN: 979-12-80602-94-7Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE