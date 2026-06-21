San Giovanni 2026, il programma completo dei festeggiamenti

Torino si prepara a celebrare San Giovanni, patrono della città, con quattro giorni di festa che intrecceranno tradizione, intrattenimento e momenti di condivisione.

In programma spettacoli musicali per tutti i gusti, una speciale giornata sul ghiaccio del PalaTazzoli, rievocazioni storiche, la fiaccolata sul Po, un concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, il Farò della vigilia in piazza Castello e tante altre attività diffuse sul territorio.

Momento clou dei festeggiamenti sarà la serata di mercoledì 24 giugno, quando piazza Vittorio Veneto, a partire dalle ore 19, si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto grazie a Vertical Stage® Block Party, il format nato a Torino nel 2010 che utilizza terrazzini degli edifici come palcoscenici urbani. Quattro balconi collocati in punti contrapposti della piazza ospiteranno una programmazione musicale ricca di ospiti torinesi, nazionali e internazionali.

A seguire, a partire dalle ore 23 andrà in scena il tradizionale spettacolo pirotecnico sul Po, accompagnato da una colonna sonora originale curata da Krano, pseudonimo di Marco Spigariol, vincitore del David di Donatello 2026 per la Miglior Canzone Originale.

“La Festa di San Giovanni – sottolinea il sindaco Stefano Lo Russo – è sempre un momento molto atteso in città e anche quest’anno la celebreremo insieme con un ricco programma di appuntamenti che culminerà, mercoledì 24 giugno in piazza Vittorio, in una serata di musica e spettacolo da non perdere chiusa dall’immancabile spettacolo pirotecnico. Siamo certi che sarà ancora una volta un bellissimo momento di festa e partecipazione per torinesi e turisti”.

Tra le novità di quest’anno, dal 21 al 24 giugno, in occasione delle celebrazioni del Solstizio d’Estate e della festività di San Giovanni, è prevista un’accensione straordinaria delle undici installazioni permanenti di Luci d’Artista. Inoltre, grazie alla Fondazione Torino Musei, mercoledì 24 giugno, GAM, MAO e Palazzo Madama saranno regolarmente aperti al pubblico dalle 10 alle 18 e, per celebrare la festa patronale, i visitatori potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei con biglietto a tariffa ridotta.

Per accedere ai dj set e all’area dei fuochi non sarà necessaria alcuna prenotazione, sarà sufficiente presentarsi ad uno dei varchi di accesso predisposti nell’area di piazza Vittorio Veneto. L’ingresso sarà consentito fino al raggiungimento della capienza massima prevista.

Il programma è reso possibile anche grazie alla collaborazione della Croce Rossa Italiana, della Croce Verde Torino e al coinvolgimento di numerose realtà associative. Lo spettacolo serale del 24 giugno è realizzato con il contributo economico di Iren e Fiat e organizzato da Consiste e Ats Service. Partner dell’evento sono Club Silencio, Ciao. Discoteca Italiana, Magazzino sul Po e Associazione Murazzi.

Il programma completo delle iniziative è disponibile online sul sito della Città (www.comune.torino.it/eventi)

Sabato 20 giugno

Ad aprire i festeggiamenti sono state le campane del Santuario della Consolata, in occasione della celebrazione dedicata alla Beata Vergine

Domenica 21 giugno

La giornata si aprirà alle ore 10 in piazza Carlo Alberto con il 39° Majorettes Meeting, l’incontro dei gruppi Majorettes tradizionali piemontesi con saggio e carosello finale. Dalle 16 la sfilata dell’EuroBanda con musici e majorettes, mentre alle 18 avrà luogo la rievocazione del “Concerto della Pace” nell’ambito della Festa Nazionale della Musica (a cura del Comitato Manifestazioni Torinesi, Arbaga, Nuova Assomusica, F.I.G.M.).

Dalle 18.30 alle 23, alla GAM di via Magenta 31, gran finale della 28ª edizione di Luci d’Artista con la 3ª edizione del Summer Solstice che, quest’anno, avrò come tema “Luce e Suono”. La kermesse propone una riflessione sulle relazioni fisiche e percettive tra questi due fenomeni attraverso tre performance di Nina Baietta, Luciano Chessa ed Enrico Malatesta, che si svolgeranno tra l’Arena Paolini e lo spazio espositivo al piano -1 della GAM.

Dal 21 al 24 giugno, in occasione delle celebrazioni del Solstizio d’Estate e della festività di San Giovanni, ci sarà inoltre un’accensione eccezionale delle undici installazioni permanenti delle Luci d’Artista, dalle ore 22 alle ore 01, che creeranno un ideale collegamento tra il Summer Solstice e la tradizione torinese legata al fuoco, alla luce e al solstizio d’estate.

Martedì 23 giugno

Dalle ore 18 in piazza Palazzo di Città e piazza Castello da non perdere la sfilata inaugurale dei festeggiamenti di San Giovanni con la partecipazione delle “Turinstars Majorettes”, il team storico della Nazionale Italiana Majorettes accompagnato da una Banda di formazione metropolitana e personaggi storici (a cura di Arbaga, F.I.G.M. e A.T. Pro loco Torino).

Alle 18, a Palazzo Madama, la Suonata della storica campana civica fusa nel 1670 dall’orafo di casa Savoia Simon Boucheron e alle 19.30 la Suonata della Vigilia, il concerto con l’antica tecnica delle cordette dal Campanile della Cattedrale di San Giovanni Battista (a cura di CampaneTO in collaborazione con la Diocesi, la Città di Torino, Palazzo Madama, la Comunità di Sant’Egidio, Univoca e il Sermig).

Dalle 18.30 alle 22 avrà luogo il tradizionale Corteo Storico lungo le vie del centro, che prenderà il via dai Giardini Cavour per concludersi in piazza Castello, a cura di Zip srl. Qui, intorno alle 22, il Gruppo Storico Pietro Micca darà inizio alle celebrazioni con i caratteristici spari a salve, preludio all’accensione del tradizionale Farò della vigilia alla presenza del Sindaco, sempre a cura di Zip srl. Attraverso il concept Torino: ieri, oggi e domani, un racconto continuo accompagnerà i partecipanti per tutta la serata, fondendo memoria e futuro. La parte musicale sarà affidata a DJ Fede, che proporrà una selezione contemporanea di brani della tradizione piemontese. La serata culminerà con l’accensione del Farò, antica tradizione che, secondo leggenda, vuole che la direzione di caduta della sagoma del toro posto in cima al farò segni l’anno che si aprirà come propizio o meno per la città.

Alle 20, a Palazzo Civico, si terrà inoltre la cerimonia di consegna al Sindaco della tesi di laurea vincitrice del Premio Tesi di laurea su Torino.

Mercoledì 24 giugno

La giornata in onore del patrono si aprirà alle 9.30 con la sfilata di auto storiche con partenza da piazza Vittorio Veneto e arrivo al Duomo. Tra le 9.30 e le 20, in tutta la città, risuoneranno i rintocchi della rassegna di concerti campanari dal titolo Campane in festa per San Giovanni.

Dalle 10 alle 18, GAM, MAO e Palazzo Madama saranno regolarmente aperti al pubblico e, per celebrare la festa patronale, i visitatori potranno accedere alle collezioni permanenti e alle mostre temporanee dei tre musei con biglietto a tariffa ridotta. La promozione rappresenta un’occasione per riscoprire il patrimonio artistico dei musei civici e per visitare le mostre in chiusura: “Chiharu Shiota: The Soul Trembles” (ultimo giorno di apertura 28 giugno) al MAO e “Vermeer. Donna in blu che legge una lettera” (ultimo giorno di apertura 29 giugno) a Palazzo Madama.

Dalle 10 alle 12 e dalle 15 alle 17, si terrà l’apertura straordinaria del Sacrario Militare della Grande Guerra (a cura di Assoarma e A.T. Pro Loco Torino). Alle 10.30 il Duomo ospiterà la Messa solenne con la distribuzione dei pani della Carità, con la partecipazione della Banda della Polizia Locale di Torino e a cura della Famija Turinèisa. Alle 12 la suonata corale dei campanili della città in occasione dell’Angelus del Santo Patrono. Dalle 16 alle 18, nella sede dell’A.N.M.I. di viale Marinai d’Italia 1, sarà possibile visitare il Sommergibile Provana e il Museo del Mare.

Numerose le attività sportive all’aperto organizzate dal Circolo Amici del Fiume, in corso Moncalieri 18. Alle ore 9.30 torneo di beach volley, dalle 14.30 alle 19 regata di canottaggio con partenza dal Castello del Valentino, la sfida in dragonboat e il Palio in canoa a cinque posti, con partenza dal Ponte Umberto I rispettivamente alle 19 e alle 20.30. Alle 22, la tradizionale fiaccolata sul fiume percorrerà il fiume dal Castello del Valentino al ponte Vittorio Emanuele I.

Alle 15.30 la Basilica di Superga ospiterà la tradizionale Suonata, mentre alle 16.30 una sfilata di auto storiche con Gianduia e Giacometta attraverserà la città, con partenza da piazza d’Armi e arrivo in piazza Castello (evento a cura della Famija Turinèisa). Dalle 18 la musica si farà strada con la ScorriBanda di San Giovanni, la sfilata di bande musicali che partendo da piazza Statuto passerà da piazza Palazzo di Città, piazza Carignano, per giungere in piazza Castello.

All’Auditorium Rai Arturo Toscanini dalle 18 alle 19.30 da non perdere il concerto dell’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, che si unisce ai festeggiamenti del Patrono di Torino. Sul podio il giovane Maestro Riccardo Bisatti, inserito da Fortune Italia tra i 40 giovani più influenti del mondo della cultura. Il programma renderà omaggio alla grande tradizione del melodramma italiano attraverso pagine di Rossini e Bellini, padri del belcanto, per poi addentrarsi nel cuore del dramma verdiano con le sinfonie di Nabucco e Luisa Miller e proseguire con la sontuosità della Danza delle ore di Ponchielli e la forza espressiva del verismo, affidata agli intermezzi di Leoncavallo e Puccini. Infine, il brio di Wolf-Ferrari offrirà un tocco di eleganza novecentesca. Il costo del biglietto è di 5 euro acquistabile al ticket office dell’Auditorium e on-line sul sito www.bigliettionline.rai.it.

In via Garibaldi, dalle 18.30 il dialogo tra i campanili di San Dalmazzo e dei Santi Martiri, alle 20, in corso Giulio Cesare, il concerto conclusivo con il carillon di 20 campane della Parrocchia di Maria Regina della Pace, mentre alla Basilica di Maria Ausiliatrice, alle 20.45, il concerto conclusivo con le dodici campane.

A partire dalle ore 19 (ingresso dalle 18.30) piazza Vittorio Veneto si trasformerà in un grande palcoscenico urbano a cielo aperto grazie a Vertical Stage® Block Party. Quattro balconi affacciati sulla piazza e accompagnati da sound system dedicati daranno vita a un’esperienza di intrattenimento diffusa, capace di coinvolgere il pubblico da prospettive diverse e trasformare uno dei luoghi simbolo della città in una grande scenografia urbana. Il progetto è ideato con la direzione artistica e lo show design di Stefano Pesca ed è prodotto da Consiste Entertainment e ATS Service.

La programmazione musicale metterà in dialogo alcune delle realtà più rappresentative della scena torinese contemporanea con ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Ad aprire la serata saranno Angie Backtomono, dj e selector che intreccia afrobeat, latin, punk-funk e sonorità provenienti da tutto il mondo, e Ciao. Discoteca Italiana, il format nato a Torino che ha trasformato la musica italiana in un’esperienza collettiva capace di coinvolgere migliaia di persone in tutta la Penisola.

A seguire arriverà Mista P, tra i principali esponenti italiani del turntablism e protagonista della scena hip hop e urban nazionale, con una selezione musicale che attraversa funk, soul, R&B, rap e black music. La serata culminerà con la performance di Walshy Fire, storico membro e MC dei Major Lazer, DJ e producer giamaicano-americano vincitore di un Grammy Award e figura di riferimento della dancehall e della global club culture. Ad accompagnare i set di Mista P e Walshy Fire sarà l’ospite speciale Ensi, tra le voci più autorevoli dell’hip hop italiano, che nel ruolo di host guiderà il pubblico attraverso due dei momenti centrali della programmazione musicale. La conduzione della serata sarà affidata all’attrice e autrice torinese Manuela Grippi e al divulgatore musicale Federico Sacchi Musicteller, con la partecipazione del content creator Davide D’Urso, che animerà la piazza con interventi e momenti di coinvolgimento del pubblico.

La Festa di San Giovanni si concluderà, come da tradizione, con lo spettacolo pirotecnico in piazza Vittorio Veneto, in programma al termine del concerto, intorno alle ore 23. Pensato appositamente per celebrare Torino e il suo santo patrono, lo spettacolo sarà sincronizzato con una colonna sonora originale che accompagnerà lo sviluppo dei 26 quadri pirotecnici attraverso un racconto musicale. Effetti aerei, giochi cromatici e momenti di forte impatto scenografico si alterneranno lungo una progressione narrativa costruita per dialogare con l’architettura della piazza e con il paesaggio urbano della città.

La selezione e la supervisione musicale sono affidate al cantautore e compositore Krano (Marco Spigariol), vincitore del David di Donatello 2026 per la miglior canzone originale per il film “Le città di pianura”. La colonna sonora sarà composta esclusivamente da brani di artisti torinesi, in un percorso che attraversa generazioni e linguaggi musicali, restituendo un ritratto sonoro della città. All’interno del racconto musicale troveranno spazio anche due omaggi speciali: il tema de “La donna della domenica” di Ennio Morricone, legato indissolubilmente all’immaginario cinematografico del capoluogo piemontese, e “Torino” di Antonello Venditti, tra le più celebri canzoni dedicate alla città.

Gli effetti pirotecnici utilizzati saranno come sempre a basso impatto acustico e ambientale.

Lo spettacolo serale del 24 giugno è realizzato con il contributo economico di Iren e Fiat e organizzato da Consiste e Ats Service. Partner dell’evento sono Club Silencio, Ciao. Discoteca Italiana, Magazzino sul Po e Associazione Murazzi.

Informazioni di dettaglio sugli orari, sulle modalità di accesso alla piazza e sulle prescrizioni di sicurezza verranno comunicati nei prossimi giorni.