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La corsa dell’Aurora

L’ appuntamento: domenica 21 giugno la prima edizione della Corsa dell’Aurora d’Estate (Torino quartiere Aurora)

Una 5 km non competitiva aperta a tutti, a sostegno della ricerca sul cancro e delle scuole del territorio

PROGRAMMA

08:30  Accoglienza e riscaldamento
Sessione guidata dai trainer GOfit

09:20  Foto istituzionale

09:30  Partenza della corsa

10:30  Cerimonia di premiazione

Presenti:

  • Mimmo Carretta  Assessore allo Sport, Città di Torino
  • Luca Deri  Presidente Circoscrizione 7
  • partner e organizzatori

A SEGUIRE

  • Consegna ufficiale delle donazioni a: Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Scuole statali Torino II,  Scuole statali Regio Parco
  • Attività di gruppo (ballo e sessioni collettive) presso il centro GOfit Mercato dei Fiori
  • 13:00  Chiusura evento
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