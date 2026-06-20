La corsa dell’Aurora

L’ appuntamento: domenica 21 giugno la prima edizione della Corsa dell’Aurora d’Estate (Torino quartiere Aurora)
Una 5 km non competitiva aperta a tutti, a sostegno della ricerca sul cancro e delle scuole del territorio
PROGRAMMA
08:30 Accoglienza e riscaldamento
Sessione guidata dai trainer GOfit
09:20 Foto istituzionale
09:30 Partenza della corsa
10:30 Cerimonia di premiazione
Presenti:
- Mimmo Carretta Assessore allo Sport, Città di Torino
- Luca Deri Presidente Circoscrizione 7
- partner e organizzatori
A SEGUIRE
- Consegna ufficiale delle donazioni a: Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro, Scuole statali Torino II, Scuole statali Regio Parco
- Attività di gruppo (ballo e sessioni collettive) presso il centro GOfit Mercato dei Fiori
- 13:00 Chiusura evento