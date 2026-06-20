Data center. Ruffino-Pastorella: ok legge Piemonte ma non frenare l’innovazione

È necessario coinvolgere le amministrazioni locali

‘I cittadini piemontesi hanno ragione a interrogarsi e preoccuparsi sulla realizzazione di nuovi impianti di elaborazione dati sulle loro comunità. È giusto quindi intervenire mettendo dei paletti ma senza allarmismi e senza pregiudizi: i datacenter sono fondamentali per la digitalizzazione e lo sviluppo del Paese e della stessa Regione Piemonte. Perciò bene regolamentare il settore ma è necessario coinvolgere le amministrazioni locali”. Lo dice l’On. Daniela Ruffino, deputata e segretaria di Azione Piemonte.

‘Dopo la Lombardia, anche il Piemonte si doterà di una norma ad hoc sullo sviluppo di datacenter. È positivo mettere dei paletti ma non è possibile che ogni regione si muova in autonomia. C’è una legge bipartisan a mia prima firma approvata alla Camera che, se approvata al Senato, fornirebbe quella cornice normativa che i cittadini auspicano. Che si aspetta ad approvarla? Che ci siano 20 leggi regionali diverse?’ aggiunge l’on Giulia Pastorella, deputata e vicepresidente di Azione.

IL TORINESE