Schiavi senza catene / 1

SOCIOGRAFIA LETTERE DAL PRESENTE

PREFAZIONE

Anche chi ha un pessimo rapporto con ala Costituzione italiana e con la legislazione in generale, sa che nel nostro Paese (e nella maggior parte dei Paesi “civili”) la schiavitù è stata abolita cosicché non si debbano più verificare condizioni di vita come nell’antica Roma o nelle piantagioni di cotone nel sud degli USA. E’ proprio l’articolo 3 della nostra Carta costituzionale a sancire che “”Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.”

Parlo di Italia in particolare perché non conosco così bene la situazione di altri Paesi al punto da poterli includere o escludere da quanto forma oggetto di questo libro; mi sento, però, di trattare l’argomento senza particolari limiti geografici stante che, oggi più che mai, sono un concetto puramente amministrativo.

Tutti noi pensiamo di essere liberi, di poter decidere e scegliere, di non avere obblighi pressanti in merito alle prestazioni lavorative che offriamo cioè di non essere sottoposti ad alcun tipo di schiavitù.

Il resto non conta, non fa parte delle nostre valutazioni cosicché si conferma in noi il concetto di libertà, di facoltà di scelta, di ampio ventaglio di soluzioni adattabili nella quotidianità, sia in campo lavorativo, che amministrativo, economico, finanziario, ecc.

Come vedremo nei vari capitoli la situazione è, invece, tutt’altro che rosea e vi renderete conto di come siamo guidati, a nostra insaputa, nella pratica di ogni nostra azione. Non è fare catastrofismo, non è vedere nero a tutti i costi ma dall’analisi effettuata da molti professionisti in ognuno degli ambii citati in questo libro, vi accorgerete di come, scusate il bisticcio di parole, non vi siate mai accorti di nulla.

Davvero pensate di essere liberi di scegliere cosa mettere nel carrello della spesa? O di decidere quale programma seguire in TV? Per non parlare della moda che ti indica di che colore vestire in quella stagione anche se è l’unico colore che odi profondamente.

Chi di voi ricorda il grande fratello del romanzo 1984 di Orwell? Allora sembrò impossibile che la società venisse controllata, a sua insaputa, da un Ente superiore, mentre oggi sappiamo tutti che non solo è possibile ma è diventato la quotidianità.

Attraverso alcuni temi ho cercato di rappresentare in quali modi la nostra società è ormai popolata nella quasi totalità da schiavi senza catene, persone sicuramente libere nel movimento ma non nel pensiero, padroni di decidere se andare al mare o in montagna, ma non in grado di decidere autonomamente quando.

Buona lettura

ETERO O GAY?

L’omosessualità non è certamente un’invenzione dei nostri giorni: pensiamo solo a Sodoma, città nella quale gli abitanti commettevano cose inenarrabili (perché avrebbero dovuto narrarle?) al punto che Dio avrebbe mandato prima due angeli sotto mentite spoglie a curiosare qua e là, poi avuta notizia che i sodomiti non si comportavano secondi suoi piani avrebbero distrutto la città. Tuttora, infatti, si usa il termine sodomia (e sodomita chi la pratica) per designare il sesso anale. A parte che mi sembra più un comportamento da umano piuttosto che da Dio distruggere una città anziché comprendere i motivi di un certo comportamento.

Voci di popolo prima, e dati anagrafici poi, indicano tra i gay Khnumhotep, Alessandro Magno, Giulio Cesare, per arrivare in tempi più vicini a noi a Brunetto Latini, Leonardo da Vinci, Michelangelo e Caravaggio e via via fino a Oscar Wilde, Truman Capote, Luchino Visconti, Don Lurio, Rudol’f Nureev, Jodie Foster, Elton John, Gianna Nannini, Tiziano Ferro e così via.

Sesso a parte, sono quasi certo che chiunque abbia almeno 40-50 anni non si sia mai posto il problema se Freddy Mercury, George Michael, Boy George, Nei Tennant (Pet Shop Boys) o Jimmy Somerville (Bronski Beat e Communards), Gianna Nannini e molti altri siano o siano stati eterosessuali o omosessuali, per il semplice fatto che ci interessavano come artisti, musicisti o cantanti che fossero, e le loro tendenze sessuali erano o sono una cosa che li riguarda nel privato e non riguarda e non deve riguardare il pubblico.

Da un certo punto in avanti, tipico di una certa parte politica che crea i problemi per far vedere che prova, senza riuscirci perché non ve n’è bisogno, a risolverli ecco che la tendenza politica di un personaggio pubblico diventa una questione di vita o di morte.

Ci troviamo così a dover tutelare i gay come fossero animali in via di estinzione, per evitare rappresaglie nei loro confronti sui luoghi di lavoro, nella scuola e altrove. Io ho decine di amici e conoscenti gay (o, se preferite, gay e lesbiche) ma posso assicurare che non solo non sono ghettizzati ma occupano posizioni lavorative di tutto rispetto, molti di loro sono dirigenti in aziende di importanza internazionale, altri imprenditori, sono amati non solo da genitori, vicini, amici e colleghi ma se ne fregano altamente dei giudizi altrui: dipenderà dal fatto che sono intelligenti?

Proprio ieri si è tenuto il Pride a Torino e, come sempre, assisto a bordo strada per una pura analisi del fenomeno, per farmi un’idea di come, anno dopo anno, la politica di una certa tendenza stia annaspando alla ricerca di qualcosa da fare. Parlando con quegli amici gay di cui sopra, questi hanno ribadito che non hanno nessuna intenzione di partecipare ad un circo di pagliacci, che si vestono come non vestirebbero mai nella realtà, indottrinati da qualcuno che dice loro che così si è liberi, che bisogna osare. Poi si lamentano che sono ghettizzati, rifiutati: chissà come mai?

E’ molto probabile che, terminata la crociata pro omo, si arriverà a quella su chi svolge i mestieri in casa, perché non è giusto che sia sempre la moglie a farli; e allora vedremo caricature di maschi modello sissy andare in giro agghindati come colf andate a male che dimostreranno come sia ora per le donne di far valere i loro diritti. Naturalmente i capi di quel movimento hanno colf rigorosamente di sesso femminile.

Fermo restando che ognuno può manifestare le proprie opinioni, e non soltanto perché viviamo in una democrazia, ma anche e soprattutto perché le opinioni personali nascono anche dal confronto con le opinioni altrui, ancora nessuno è riuscito a capire a cosa servano le crociate per i diritti LGBTQIA+, partiti a inizio battaglia come LGBT poi, per rinvigorire il dizionario hanno aggiunto la A di asessuale dopo LGBTQI, perché frigida o impotente sembrava brutto, e aggiungendo in coda il +, non si mai che arrivasse qualche altra folgorazione in corso d’opera.

In alcuni licei torinesi, e sicuramente anche di altre città della penisola, sono nati i bagni neutri, cioè bagno che sono adatti a qualsiasi genere senza distinzioni. Se quegli studenti che l’hanno proposto non fossero disadattati, avrebbero capito che questo risultato è l’esatto opposto di ciò per cui si è lottato per anni, cioè avere bagni dove si possa eventualmente uscire dalla toilette vera e propria per lavarsi le mani, o sistemarsi il vestito. Ovviamente l’iniziativa è stata realizzata nella toilette che era riservata alle donne, perché in quella dei maschi, con gli orinatoi, avrebbe richiesto troppa fatica perché le donne imparassero a centrarli.

Una certa parte politica si lamenta da anni della pletora di problemi irrisolti nel nostro Paese; a parte che, da politico, consiglio a tutti i cittadini di vivere un po’ l’amministrazione pubblica e capire come funzioni prima di lamentarsi, appare palese che finché creeremo problemi per dimostrare di volerli risolvere, non potremo mai risolvere, bene e presto, quelli realmente seri che nascono senza volerlo.

(Continua)

Sergio Motta

IL TORINESE