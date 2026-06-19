Inaugura l’estate di Otium, il Rooftop con piscina di Torino, una terrazza con vista sulla città, sui suoi palazzi, sugli edifici che ne hanno fatto la storia e laggiù, in lontananza, sulle montagne che dominano il panorama. Si tratta di un luogo dove prendersi del tempo, rilassarsi e godersi qualche meritato vizio, dimenticandosi per qualche ora della frenesia del quotidiano.

Otium Rooftop è un ristorante, un cocktail bar, un bistrot unico a Torino, con il suo ambiente elegante e al contempo informale, e la sua ampia e scenografica terrazza verde, con piscina all’aperto, a sfioro, dal fondale mozzafiato, che regala la sensazione di nuotare nel vuoto. Si tratta di un luogo che, come si intuisce dal nome, è dedicato ai piaceri della vita, dall’ozio alla gola, quei piccoli peccati che tutti amiamo concederci e che ci consentono di ricaricare le batterie. Situato all’ultimo piano della struttura che ospitava Green Pea, Otium non è solo una location estiva, ma nella bella stagione si accende della sua luce migliore, quella che invita a godersi l’aria fresca lasciandosi tentare da qualche piacere enogastronomico. Questo a qualsiasi ora del giorno e della sera. La particolarità di Otium, che lo rende una meta sui generis in città, è la proposta “All day long”, che copre con menù dedicati ogni momento della giornata, dalle colazioni al mattino fino al pranzo, alla merenda sinoira, alla cena e al dopocena.

Mara Martellotta

IL TORINESE