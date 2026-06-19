Inaugura l’estate di Otium

Inaugura l’estate di Otium, il Rooftop con piscina di Torino, una terrazza con vista sulla città, sui suoi palazzi, sugli edifici che ne hanno fatto la storia e laggiù, in lontananza, sulle montagne che dominano il panorama. Si tratta di un luogo dove prendersi del tempo, rilassarsi e godersi qualche meritato vizio, dimenticandosi per qualche ora della frenesia del quotidiano.

Otium Rooftop è un ristorante, un cocktail bar, un bistrot unico a Torino, con il suo ambiente elegante e al contempo informale, e la sua ampia e scenografica terrazza verde, con piscina all’aperto, a sfioro, dal fondale mozzafiato, che regala la sensazione di nuotare nel vuoto. Si tratta di un luogo che, come si intuisce dal nome, è dedicato ai piaceri della vita, dall’ozio alla gola, quei piccoli peccati che tutti amiamo concederci e che ci consentono di ricaricare le batterie. Situato all’ultimo piano della struttura che ospitava Green Pea, Otium non è solo una location estiva, ma nella bella stagione si accende della sua luce migliore, quella che invita a godersi l’aria fresca lasciandosi tentare da qualche piacere enogastronomico. Questo a qualsiasi ora del giorno e della sera. La particolarità di Otium, che lo rende una meta sui generis in città, è la proposta “All day long”, che copre con menù dedicati ogni momento della giornata, dalle colazioni al mattino fino al pranzo, alla merenda sinoira, alla cena e al dopocena.

Mara Martellotta

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