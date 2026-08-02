Stelle cadenti con visita notturna a Sant’Antonio di Ranverso

Domenica 9 agosto dalle ore 21

La notte delle Perseidi diventa un’occasione per scoprire la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, in provincia di Torino, da una prospettiva insolita. Domenica 9 agosto “ Aspettando San Lorenzo” propone una serata dedicata all’osservazione guidata delle stelle cadenti, in collaborazione con Infini.TO- Planetario di Torino, e una visita straordinaria in notturna del complesso monumentale.

La tradizione lega le stelle cadenti al martirio di San Lorenzo, ucciso il 10 agosto del 258 d. C. , interpretandole come le lacrime del santo. Il fenomeno, in realtà, è dovuto allo sciame delle Perseidi, composto da minuscoli frammenti di polvere e ghiaccio lasciati dalla cometa Swift-Tuttle lungo la sua orbita attorno al sole. Ogni estate l’incontro di questi detriti con l’atmosfera terrestre dà origine a uno degli spettacoli astronomici più attesi dell’anno.

Accompagnati da un astrofisico di Infini.TO, Planetario di Torino, i partecipanti saranno guidati nell’osservazione del cielo estivo e delle sue meraviglie.

La serata offrirà inoltre l’opportunità di visitare in notturna la Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso, scoprendo la storia dell’Ordine degli Antoniani e ammirando i capolavori custoditi nel complesso monumentale in un’atmosfera suggestiva e inconsueta.

Precettoria di Sant’Antonio di Ranverso

Località Sant’Antonio di Ranverso Buttigliera Alta ( Torino)

Domenica 9 agosto ore 21

Costo 10 euro + biglietto di ingresso ( intero 5 euro, ridotto 4)

Prenotazione obbligatoria entro il venerdì precedente

Info e prenotazioni dal mercoledì alla domenica

0116200603

ranverso@biglietteria.ordinemauriziano.it

Per ritenere valida la prenotazione attendere conferma.

Mara Martellotta

IL TORINESE