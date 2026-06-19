Questa mattina dipendente del Gruppo torinese trasporti, di 45 anni è rimasta ferita dopo essere stata investita da un mezzo all’interno del deposito di corso Novara 122, a Torino. La donna sarebbe stata travolta dal veicolo durante una manovra. Ha riportato diverse fratture, in particolare alle braccia e alle gambe.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Dipendente GTT investita da un mezzo nel deposito: ferita agli arti
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