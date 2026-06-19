Il MAO e il Castello del Valentino ospitano il festival “Learning from Satoyama”

Il festival “Learning from Satoyama – la via giapponese alla sostenibilità dell’ambiente costruito”, è il titolo del festival organizzato in partnership dal Politecnico di Torino, Japan Hub, Waseda University di Tokyo e MAO Museo di Arte Orientale di Torino, dal 22 al 26 giugno prossimo presso il Politecnico di Torino Castello del Valentino, e MAO.

Il festival affronterà i temi della sostenibilità dell’ambiente costruito, dall’architettura al territorio, attraverso la collaborazione tra esperti, italiani e giapponesi, studiosi, professionisti e studenti. Il concetto di Satoyama rappresenta l’equilibrio tra la società e l’ambiente in cui è insidiata, a partire dall’uso circolare delle risorse naturali proprie del modello rurale tradizionale, fino alla ricerca contemporanea di sostenibilità ecologica, nell’abitare e nella trasformazione del territorio e della città. Le teorie e i principi che guidano la progettazione e la trasformazione dell’ambiente, tra tradizione e sfide contemporanee, saranno affrontate attraverso tre attività: un seminario di studi riservato a ricercatori, un workshop di progettazione dedicato a studenti e docenti del Politecnico, e due conferenze aperte al pubblico. Attraverso questo festival, il Japan Hub del Politecnico di Torino si apre alla collaborazione con le istituzioni culturali della città, in particolare Fondazione Torino Musei e Fondazione per l’Architettura. Il festival coinvolge i giovani protagonisti dell’ideazione di nuovi spazi e modalità di fruizione per il MAO e della presentazione finale. Attraverso le conferenze, si rivolge anche al pubblico dei professionisti, e più in generale di chi vuole approfondire la progettazione dell’ambiente costruito, permettendo Attraverso un dialogo con gli esperti del Politecnico di comprendere i punti di sorprendente comunanza e di grande differenza tra le due culture.

Le conferenze di “Learning from Satoyama-la via giapponese alla sostenibilità dell’ambiente costruito” saranno tre: la prima, il 23 giugno, alle 17.30, presso il MAO, nella sala polifunzionale, la conferenza dal titolo “Cultivating incomplete circulations-mediating ecologies of living and production”, che sarà introdotta dal Prof. Michele Bonino, e prevede l’incontro con Kobayashi Keigo, del dipartimento di architettura dell’Università di Waseda. La conferenza è in lingua inglese e la prenotazione si può effettuare su Eventbrite.

Il 26 giugno, al MAO, nella sala polifunzionale, verranno presentati gli esiti del workshop, con gli interventi del Dott. Davide Quadrio, direttore del MAO, Yagi Koji, console generale del Giappone a Milano, del Prof. Alberto Sapora, vicerettore per l’internazionalizzazione del Politecnico di Torino, e del Prof. Giuseppe Quaglia, direttore del Japan Hub del Politecnico di Torino. Alle ore 19 si terrà l’incontro Ariga Takashi, del dipartimento d’architettura dell’Università di Waseda, dal titolo “Design for sustainable urbanism – leasing from the idea of Satoyama”. Introduce e modera la Professoressa Claudia Cassatella. La conferenza è in lingua inglese e la prenotazione è effettuabile su Eventbrite.

Mara Martellotta

IL TORINESE