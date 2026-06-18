Il concerto “Ribellione” inaugura Rosso Beethoven

Zając debutta sul podio dell’Orchestra del Teatro Regio di Torino

Nella Corte d’Onore di Palazzo Reale, martedì 30 giugno e mercoledì 1⁰ luglio, alle ore 21, prenderà il via Rosso Beethoven, la stagione estiva del Teatro Regio. A inaugurare il cartellone sarà Agata Zając alla direzione dell’Orchestra del Teatro Regio, in un programma dedicato a uno dei momenti più significativi della parabola creativa del compositore: gli anni in cui il Beethoven trentenne cominciò a liberarsi dai modelli del passato per affermare una voce del tutto personale. Sono in programma la suite dal balletto “Le creature di Prometeo” e la “Seconda Sinfonia”.

“Beethoven era un uomo che credeva nella libertà e nell’umanità, ed è ancora molto attuale – ha affermato il Sovrintendente del Teatro Regio, Mathieu Jouvin”

È proprio questa tensione ideale ad attraversare ‘Ribellione’. Dal mito di Prometeo, simbolo della conoscenza donata agli uomini, l’energia della Seconda Sinfonia emerge una concezione dell’arte come strumento di crescita, consapevolezza e libertà. Le due opere condividono una forte spinta verso il rinnovamento. Nel titano che dona agli uomini il fuoco della conoscenza, si riflette un ideale vicino alla sensibilità del musicista, una forza capace di trasformare l’individuo e aprire nuovi orizzonti. Non è un caso che in queste pagine affiorino intuizioni destinate a trovare pieno sviluppo nei capolavori della maturità.

La Seconda Sinfonia segna un passaggio decisivo di questo percorso. Pur mantenendo un dialogo con la tradizione classica, manifesta quella libertà inventiva e quella fiducia nella forza creatrice dell’individuo che caratterizzeranno gli anni eroici. Fu composta tra il 1800 e il 1802, ed eseguita il 5 aprile 1803 al Theater Anderwien di Vienna, diretta dallo stesso compositore, e fu portata a termine a Heiligenstadt, oggi uno dei quartieri settentrionali di Vienna, ma all’epoca un’amena località di campagna in cui Beethoven si recava per la villeggiatura. Nel periodo di Heiligenstadt, il musicista prendeva dolorosamente coscienza dell’avanzare della sordità. La Sinfonia sorprende però ancora oggi per la sua luminosità e per la determinazione e con cui affermarlo primato dell’arte sulle avversità della vita.

Tutti i concerti inizieranno alle ore 21, e prevedono la nuova formula “All Inclusive – Emozione Reale”; grazie all’apertura straordinaria delle 19.30, si potrà visitare l’appartamento della Regina Elena a Palazzo Reale, concedersi una passeggiata al fresco del Giardino Ducale e godersi un aperitivo alla Caffetteria Reale prima di assistere al concerto. La Caffetteria Reale resterà aperta per le consumazioni prima degli spettacoli, e ai possessori dei biglietti per il concerto è consentito l’ingresso a partire dalle ore 20. Prenotazioni: info@caffetteriareale.it.

In caso di annullamento per maltempo, il teatro ha previsto date di recupero per i concerti “Ribellione”, il 2 luglio, “Tensione” 9 luglio e “Luce” il 23 luglio.

Info e biglietti: in vendita presso la biglietteria del Teatro Regio e online su www.teatroregio.torino.it – biglietteria Teatro Regio – piazza Castello 215, Torino – 011 8815241/242 – orario: da lunedì a sabato ore 11-19/ domenica ore 10.30-15.30 – nei giorni di concerto la biglietteria si sposterà alla Golden Box, in piazzetta Reale, a partire dalle 19.30.

Mara Martellotta

IL TORINESE