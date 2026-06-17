Nuovi funzionari linguistici in servizio presso la Questura

Il Questore di Torino, Massimo Gambino, ha dato il benvenuto ai cinque nuovi funzionari amministrativi e linguistici assegnati alla Questura di Torino, rivolgendo loro un saluto di benvenuto e augurando un proficuo percorso professionale al servizio dell’Amministrazione della Pubblica Sicurezza e della collettività.

I neoassunti, vincitori di concorso e di età compresa tra i 27 e i 30 anni, sono laureati in Giurisprudenza e Scienze Politiche e saranno impiegati presso i diversi uffici e articolazioni della Questura, contribuendo con le proprie competenze al potenziamento delle attività amministrative e di supporto all’azione della Polizia di Stato.

L’inserimento delle nuove risorse rappresenta un importante contributo al rafforzamento dell’organizzazione della Questura, nell’ottica di garantire sempre maggiore efficienza e qualità dei servizi offerti ai cittadini.

IL TORINESE