Parla Con Me®: online la nuova puntata

Simona Riccio dialoga con Daniela Caracciolo e Angela Costa della Regione Piemonte sul valore del cibo, le politiche alimentari, le mense scolastiche, l’educazione e il contrasto allo spreco

È online la nuova puntata di Parla Con Me®, la trasmissione digitale ideata e condotta da Simona Riccio, Digital Strategist del settore agroalimentare, LinkedIn Top Voice Italy e Founder del progetto.

La puntata, dal titolo “Dalla terra alla tavola: quando la filiera diventa politica pubblica”, affronta un tema centrale per il presente e il futuro del sistema agroalimentare: il cibo non è soltanto ciò che arriva sulle nostre tavole, ma è anche educazione, territorio, mense scolastiche, sostenibilità, responsabilità collettiva e capacità delle istituzioni di costruire politiche pubbliche concrete.

Ospiti della puntata sono Daniela Caracciolo, Vice Direttore Direzione Agricoltura e Cibo della Regione Piemonte, e Angela Costa, Funzionario Settore Politiche del cibo, valorizzazione e promozione del sistema agroalimentare della Regione Piemonte.

Il confronto mette al centro il ruolo delle politiche del cibo come strumento di connessione tra istituzioni, territori, scuole, famiglie, imprese e cittadini. Parlare di filiera oggi significa infatti andare oltre la sola dimensione produttiva o commerciale, per comprendere come il cibo possa diventare leva educativa, culturale, sociale e ambientale.

Durante la puntata si affrontano temi di grande attualità: il valore del cibo nelle mense scolastiche, la cultura alimentare come parte dell’educazione dei più giovani, il rapporto tra produzione agricola e consumo consapevole, la prevenzione dello spreco alimentare e l’importanza di restituire dignità e valore a ogni fase della filiera.

Il 2026 rappresenta inoltre un anno particolarmente significativo: ricorre infatti il decennale della Legge 166/2016, conosciuta come Legge Gadda, che ha segnato un passaggio importante nel contrasto allo spreco alimentare e nella promozione del recupero e della redistribuzione delle eccedenze.

In questo contesto, Parla Con Me® intende contribuire al dibattito pubblico dando spazio a esperienze, progetti e buone pratiche che dimostrano come il cibo possa essere raccontato non solo come prodotto, ma come bene comune.

«Con questa puntata abbiamo voluto allargare lo sguardo sulla filiera agroalimentare», spiega Simona Riccio. «Il cibo non riguarda soltanto chi produce o chi consuma, ma coinvolge scuole, famiglie, istituzioni, territori e comunità. Parlare di politiche del cibo significa parlare di futuro, di educazione, di spreco alimentare e di responsabilità collettiva».

La puntata è disponibile online sul canale YouTube di Parla Con Me®.

Guarda la puntata: https://lnkd.in/d7FUCyBG

Per seguire le puntate:

www.parlaconmeofficial.it

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