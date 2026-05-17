Raduno per il 12° anniversario Juventus Club Sordi

Un sentito ringraziamento va a Gaetano Cacciapaglia del Juventus Club Sordi per l’ospitalità e la calorosa accoglienza che ha fatto sentire tutti davvero a casa, nella splendida atmosfera di Torino. Le immagini del raduno continuano a vivere sulla pagina Facebook dedicata ai tifosi sordi juventini, diventata ormai una vera piazza virtuale di incontro, condivisione e passione bianconera.

Lo sguardo è già rivolto ai prossimi appuntamenti: il futuro si preannuncia ricco di emozioni, in cui il bianco e il nero non rappresentano soltanto i colori di una maglia, ma il simbolo di una comunità unita che ha scelto di non arrendersi mai.

Perché lo sport, per i tifosi juventini sordi, quando è autentico parla una lingua che tutti possono comprendere: quella della Lingua dei Segni Italiana (LIS), dell’inclusione e soprattutto del cuore.

Grandissima emozione anche per il bellissimo regalo della maglia con il logo disegnato nel segno del rispetto e dell’identità del Juventus Club Sordi. Presenti all’evento Bottari Antonio, responsabile multimediale e impegnato nei video YouTube in Lingua dei Segni Italiana (LIS), Roberto Iannaccone, storico membro del Club da 12 anni, e Antonello Ruggiu, collaboratore e amministratore del Juventus Club Sordi.

Un ringraziamento speciale anche a Luca Montisci del giornale sportivo “Juventino Info dei Sordi”, tifoso juventino sempre vicino al mondo della comunità sorda, e a Tomaso Bianchi, tifoso juventino sordo e unica zebra mascherina dei tifosi sordi del Juventus Club Sordi, che hanno contribuito a rendere la giornata ancora più coinvolgente, allegra e ricca di entusiasmo.

È stata una giornata straordinaria, piena di amicizia, emozioni e passione bianconera, capace di lasciare un ricordo speciale in tutti i presenti.

Alla grande festa juventina hanno partecipato anche circa 50 membri e tifose sorde juventine, rendendo questo anniversario ancora più speciale, partecipato e carico di emozioni.

Michele Casa di Bari e il suo team continuano a lavorare con impegno per facilitare sempre di più l’accesso alle partite dal vivo, rafforzando la rete dei gruppi JOFC bianconeri sordi e promuovendo una tifoseria sempre più inclusiva.

In questo clima di grande partecipazione cresce anche l’intesa con la realtà guidata dal presidente Chirico Agostino, con l’obiettivo di sviluppare nuovi progetti dedicati ai tifosi del territorio.

Grande entusiasmo infine per la partita di Serie A tra Juventus FC e ACF Fiorentina, vissuta con spettacolo, adrenalina e tanta passione da tutto il Juventus Club Sordi.

Gli Juventus Official Fan Club (JOFC) rappresentano gli unici Fan Club ufficialmente riconosciuti dalla società Juventus FC e costituiscono un importante punto di riferimento e aggregazione territoriale per tifosi provenienti da tutto il mondo, accomunati dalla stessa grande passione per i colori bianconeri.

Juventus club Sordi Bottari Antonio,