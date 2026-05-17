Il Piemonte alla 79esima edizione del Festival di Cannes

Il Piemonte è protagonista alla settantanovesima edizione del Festival di Cannes con istituzioni, produttori e progetti sostenuti dal territorio e due eventi di promozione nazionale e internazionale.

Il primo appuntamento con il Piemonte Film Network è presso l’italian Pavillon organizzato da Film Commission Torino Piemonte, il secondo è organizzato da CeiPiemonte su incarico e con il supporto di Regione Piemonte e entrambi sostenuti dalla Fondazione Compagnia di San Paolo per presentare fondi, eccellenze e servizi che il territorio mette a disposizione del settore nazionale e internazionale dell’audiovisivo.

“L’Age d’or”, il film di apertura di Cannes Classics, coprodotto dalla torinese Graffiti Film, è stato realizzato in Piemonte la scorsa primavera ed è il risultato di un grande valore che si unisce alla delegazione di professionisti e produttori piemontesi presenti sulla Croisette, a conferma della solidità del sistema audiovisivo regionale e della sua capacità di attrarre produzioni internazionali di primo piano.

Tra i progetti sostenuti da FCTP figura anche il cortometraggio “Torino Shadow”, coprodotto dal Museo Nazionale del Cinema e diretto da Jia Zhang Ke, in selezione a Cannes Classics, oltre alla presenza al Marché du Film di “Ting”, un dark fantasy diretto da Maximilien Dejoie selezionato al Fantastic 7 del Festival di Cannes.

Il Piemonte rinnova così la sua presenza al Marché du Film, iniziativa di riferimento per gli operatori della filiera cinematografica e audiovisiva internazionale, che si tiene contemporaneamente al Festival di Cannes, con uno stand finanziato dalla Regione Piemonte, in grado di promuovere l’ecosistema regionale del cinema e della creatività digitale.

La partecipazione del Piemonte al Marché du Film rientra nell’ambito delle attività volte all’internazionalizzazione sostenute dalla Regione Piemonte per la promozione del cinema piemontese, con una particolare attenzione alla produzione cinematografica e alla valorizzazione dell’eccellenza della filiera regionale del cinema e dell’audiovisivo.

Per tutta la durata di Marché du Film lo stand del Piemonte sarà un punto di riferimento per la promozione dell’ecosistema regionale del cinema e della creatività digitale e un luogo di incontro per le aziende piemontesi partecipanti, che sono attive in ambiti che spaziano dalla produzione i dipendente alla post produzione audio, dalla musica all’animazione, fino alla produzione live action, con produttori, distributori, sales agent, broadcaster, piattaforme streaming , buyer e investitori internazionali.

Il film “L’Age d’or” è stato girato tra Piemonte e Francia, con il sostegno del bando regionale Piemonte Film TV Fund e di Film Commission Torino Piemonte. Il regista è Bérenger Thouin ed è stato coprodotto dalla torinese Graffiti Film di Enrica Capra. È stato scelto quale film di apertura di Cannes Classics e presentato in anteprima mondiale presso la Sala Agnés Varda il 14 maggio scorso. La medesima sezione ha scelto di proporre il cortometraggio “Torino Shadow”, realizzato anch’esso con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte Filmine e con le torinesi Malfé Fiom e Filmine, impegnati sul set come production service. Il cortometraggio verrà presentato in anteprima il prossimo 19 maggio.

Nel concorso ufficiale, tra i titoli in lizza per la Palma d’Oro, spicca anche il lungometraggio francese “La vie d’une femme” diretto da Charline Bourgeois Tacquet, che ha avuto alcuni giorni di riprese nell’autunno scorso a Torino , con il sostegno di Film Commission Torino Piemonte.

Il Marché du Film di Cannes vedrà anche come protagonista il lungometraggio di prossima uscita “Ting”, una dark fantasy diretta da Maximilien Dejoie, realizzato in Piemonte pochi mesi fa con il contributo del Piemonte Film TV Fund e il sostegno di Film Commission Torino Piemonte , unico selezionato al Fantastic 7 del Festival di Cannes.

A Cannes, a conferma della vitalità del comparto produttivo piemontese e della dimensione internazionale raggiunta dalle varie società sul territorio, si può citare la presenza della società Imago VFX, che ha curato l’intera post produzione di “Les Roches rouges” del regista francese Bruno Dumont , oltre a Redibis Fiom, che ha coprodotto il lungometraggio “Roma elettrica”, diretto da Bertrand Mandico.

Mara Martellotta

IL TORINESE