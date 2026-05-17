Dal Grande Torino al Toro del 1976: lo stesso spirito granata!

Ci sono squadre che vincono e squadre che diventano leggenda. Il Torino Football Club del Grande Torino e quello campione d’Italia nel 1976 sono uniti da qualcosa che va oltre i trofei: il carattere.

Il Grande Torino degli anni Quaranta dominava il calcio italiano con gioco spettacolare, forza collettiva e campioni entrati nella storia come Valentino Mazzola. La tragedia di Superga air disaster fermò quella squadra immortale, ma non cancellò la sua eredità.

Ventisette anni dopo, il Torino tornò sul tetto d’Italia. Il Toro del 1976, guidato da Paolo Pulici e Francesco Graziani, conquistò uno scudetto costruito sul gruppo, sul sacrificio e sull’orgoglio operaio della città di Torino.

A legare quelle due squadre non sono soltanto i colori granata, ma l’identità: il coraggio, l’attaccamento alla maglia e la capacità di emozionare il proprio popolo. Il Grande Torino rappresentava un sogno interrotto; il Toro del 1976 fu la prova che quello spirito non era mai scomparso.

Per questo, nella memoria dei tifosi, le due squadre parlano la stessa lingua: quella del cuore granata.

Enzo Grassano

IL TORINESE