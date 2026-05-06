Il Circolo dei lettori al centro della scena

Una settimana tra idee, storie e connessioni che attraversano il presente

Al Circolo dei lettori la settimana si snoda come un racconto corale, capace di attraversare epoche, linguaggi e sensibilità diverse, tenendo insieme memoria storica, riflessione filosofica e narrazione contemporanea.

Si apre mercoledì 6 maggio con uno sguardo rivolto alla storia repubblicana: “Tanti auguri, Repubblica!” ripercorre gli ottant’anni dalla nascita dell’Italia democratica, interrogando conquiste acquisite e nodi ancora irrisolti. Nella stessa serata, la narrativa prende una piega più inquieta con Oppure il diavolo di Luca Tosi, che indaga il peso del pregiudizio e delle disgrazie personali attraverso un protagonista sospeso tra rovina e possibilità di riscatto. A seguire, Peccato criminale riporta il pubblico nel cuore di un’indagine ottocentesca tra potere religioso e violenza spirituale, mentre la giornata si chiude con un’incursione musicale e simbolica nell’universo de Il flauto magico, opera che continua a oscillare tra ironia, mistero e verità universali.

Giovedì 7 maggio è dominato dalla filosofia con “Tracce. Intorno a Ferraris”, una giornata di studi che riunisce studiosi di discipline diverse per riflettere sul concetto di traccia come elemento fondativo del reale e del sapere. Tra dialoghi, interventi e confronti, il pensiero si misura con il presente, arrivando a interrogarsi anche sul ruolo delle nuove tecnologie nella produzione filosofica. Nel tardo pomeriggio, il programma si biforca: da un lato l’autobiografia di Letizia Moratti offre uno sguardo su una vita intrecciata tra istituzioni, relazioni internazionali e ambizioni personali; dall’altro Marco Valle racconta la lunga storia degli italiani sul mare, tra esplorazioni, commerci e identità in movimento.

Venerdì 8 maggio alterna registri diversi: il pomeriggio si apre con un appuntamento dedicato a bambini e famiglie, tra letture e attività ludiche che mescolano mistero e creatività, mentre in serata la scena si sposta sulla politica contemporanea con la presentazione del libro di Italo Bocchino dedicato a Giorgia Meloni, analizzata nel suo percorso di crescita e consolidamento sulla scena nazionale ed europea.

Valeria Rombola’