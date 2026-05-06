Approda a Chieri il “Festival del Verde”

Weekend di visite guidate alla scoperta delle piante “tessili” e “tintorie” dell’“Orto Botanico” al “Museo del Tessile”

Sabato 9 e domenica 10 maggio

Chieri (Torino)

Anche quest’anno, il “Museo del Tessile” di Chieri rinnova la sua partecipazione al “Festival del Verde”, promosso da “Flor – Orticola Piemonte” e giunto alla sua quarta edizione (dal 4 al 24 maggio) coinvolgendo, sotto il tema di “Simbiosi Urbane: acque e radici”, ben 80 spazi compresi fra Torino e Città Metropolitana. Nell’ambito della sezione “Verde Svelato”, il “Museo” chierese aprirà, per l’occasione, le porte del suo “Orto Botanico del Tessile®” (via Santa Clara, 6), fornendo al pubblico la possibilità di alcune visite guidate.

L’appuntamento è in programma per il prossimo weekend: sabato 9 maggio (ore 14 – 18) e domenica 10 maggio (ore 10 – 12).

Ideato da Clara Bertolini con Manuel Ramello, l’“Orto Botanico del Tessile®” fiorisce a Chieri, una delle capitali dell’industria tessile piemontese, nel Chiostro d’impianto quattrocentesco del “Convento di Santa Chiara”. E, per due giorni, diverrà “spazio ideale” in cui riscoprire il legame indissolubile fra “tessile” e “natura”. Sottolineano gli organizzatori: “Un percorso fra piante tintorie e da fibra ci ricorda quanto, ancora oggi, i tessuti creati con materiali di origine vegetale si intreccino inestricabilmente con le nostre vite”.

Nel 2022 il “giardino” è stato al centro di un’importante operazione di rinnovamento a cura di Melanie Zefferino (storica dell’arte e professionista museale, dal 2020 alla Presidenza della “Fondazione Chierese” che gestisce il “Museo”, l’“Archivio” e la “Biblioteca del Tessile” di Chieri), Claudio Zucca e Giulia Perin.

“Le piante – spiega la presidente Zefferino – crescono in cassoni di legno impermeabilizzati e alimentati da un impianto di irrigazione dedicato. L’‘Orto Botanico’ offre, con un unico sguardo, la possibilità di osservare queste piante coltivate in un unico ambiente. Inoltre, particolarità di enorme importanza, schede informative con contenuti audio accessibili da ‘QR Code’ e nomenclature in ‘Braille’ assicurano fruizione e accessibilità per tutti”.

Il giardino è diviso in due sezioni: nella prima sono coltivate specie dalle quali si ricava la fibra per i tessuti come il lino, il cotone, il banano, la ginestra odorosa, la canapa comune, l’ortica e l’agave sisalana (pianta “succulenta” della famiglia delle “Asparagacee”, originaria del Messico, ma attualmente coltivata in molti altri Paesi, poiché dalle sue foglie si ricava una fibra molto resistente, largamente utilizzata in tutto il mondo).

La seconda sezione, più ampia, è dedicata alle “piante tintorie” – a partire da quelle usate per ottenere i “toni blu” (da cui derivano i primi “blue jeans”) e coltivate per secoli nel territorio chierese – ovvero il “gualdo”, la “persicaria”, il “sambuco” e l’“indigo” da cui si ricava anche il “verde”.

Da segnalare.

Questo “Orto Botanico”, inserito nel percorso espositivo del “Museo del Tessile” di Chieri, è il “primo” nel suo genere in Piemonte ed è considerato un “hortus di bellezza” che integra il “Patrimonio librario” della “Biblioteca” specialistica della “Fondazione Chierese per il Tessile”.

Informazioni utili:

Visita al solo “Orto del Tessile”: ingresso gratuito da Via Santa Clara 6.

Non è obbligatoria la prenotazione.

Visita al “Museo del Tessile”: ingresso dalla biglietteria del Museo da Via Santa Clara 10.

Visita libera: € 3

Visita guidata: € 5. Per la visita guidata è obbligatoria la prenotazione a: prenotazioni@fmtessilchieri.org

m.

Nelle foto: Ingresso all’“Orto Botanico”; “Piante tintorie: il ‘gualdo’”; Melanie Zefferino

IL TORINESE