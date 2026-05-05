Parella: la Torino discreta tra parchi, ville e socialità quotidiana

Viaggio nei quartieri
C’è una parte di Torino che non ha bisogno di farsi notare. È fatta di strade regolari, palazzi del
dopoguerra, negozi che resistono da decenni e un verde che non è mai semplice cornice. Parella
appartiene pienamente a questa città silenziosa, dove l’identità si costruisce nella continuità più
che nell’eccezione. Il punto da cui partire è il grande respiro del Parco della Pellerina, uno dei
polmoni verdi più estesi di Torino. Non è un parco da rappresentazione, ma da uso quotidiano:
famiglie, ciclisti, anziani, gruppi che si ritrovano senza appuntamento. È uno di quei luoghi in cui la
città smette di essere costruita e torna a essere vissuta. Poco distante, la Villa della Tesoriera
introduce una dimensione diversa. La villa barocca, con i suoi giardini e la biblioteca musicale, è un
frammento di storia aristocratica incastonato nel tessuto residenziale contemporaneo. Ma la sua
presenza non è isolata: nel parco che la circonda si intrecciano più livelli di città. Qui, accanto ai
viali alberati e agli spazi di quiete, si trova anche la bocciofila della Tesoriera, uno dei luoghi più
significativi della socialità di quartiere. Non è solo un impianto sportivo, ma un punto di
aggregazione stabile: partite lente, presenze costanti, conversazioni che si ripetono nel tempo. È
una socialità non spettacolare ma continua, fatta di abitudini più che di eventi. In questo equilibrio
tra villa storica, parco pubblico e bocciofila si legge bene una delle caratteristiche più profonde di
Parella: la convivenza naturale tra cultura alta e vita quotidiana Uscendo da questi poli, il quartiere
si apre in una rete di strade residenziali dove la città si racconta per dettagli. Villette sopravvissute
tra i condomìni, cancelli in ferro battuto, cortili interni e piccole case d’inizio Novecento
compongono una stratificazione urbana mai del tutto cancellata. La vita quotidiana è affidata a
una trama fitta di esercizi di prossimità. Panetterie storiche, gastronomie familiari, piccoli
alimentari e bar di quartiere costituiscono il tessuto sociale più stabile. Sono luoghi senza enfasi,
ma fondamentali: presìdi di relazione dove il tempo è riconoscibile e le abitudini costruiscono
appartenenza. Negli ultimi anni si sono affacciate anche alcune librerie indipendenti e piccoli spazi
culturali, che provano a introdurre una socialità più contemporanea. Non cambiano l’identità del
quartiere, ma aggiungono una possibilità: quella di una vita culturale più diffusa, meno episodica. E
poi ci sono i percorsi meno evidenti: le strade interne, gli slarghi davanti alle scuole, gli incroci
dove si concentrano i passaggi quotidiani. Sono spazi senza monumentalità, ma con una forte
funzione sociale. È qui che Parella mostra il suo carattere più vero: un quartiere che non ha un
centro unico, ma una rete di piccoli centri. Questa struttura spiega anche la sua forza e il suo
limite. Parella funziona, è abitato, è stabile. Ma proprio questa stabilità rischia, nel tempo, di
trasformarsi in immobilità. La sfida non è stravolgerlo, ma riattivarlo: rafforzare i presìdi culturali,
dare continuità agli spazi pubblici, sostenere la vita sociale già esistente senza disperderla. Perché
Parella non è un quartiere da reinventare, e’ un’area da osservare mentre continua a vivere, nella
sua forma più torinese: discreta, quotidiana, profondamente abitata.
Maria La Barbera
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