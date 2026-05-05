Città di Chieri attiva la “pattuglia di quartiere”

La Città di Chieri ha attivato la “pattuglia di quartiere”, un nuovo servizio di presidio e controllo del territorio. Lo annuncia l’assessore alla Polizia Locale, Prevenzione e Sicurezza Biagio Fabrizio Carillo.

Le pattuglie, formate da due agenti della Polizia Locale, si porteranno in diverse zone della città con l’Ufficio Mobile della Polizia Locale, per poi procedere a piedi e fermarsi a parlare con i cittadini. Il servizio sarà svolto per due giorni a settimana, dalle ore dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 16:00 alle ore 19:00 (compatibilmente con altre attività e priorità del Comando); gli operatori saranno dotati di una fascia gialla con la scritta “Pattuglia di Quartiere”; le zone inizialmente presidiate saranno l’area centrale, i parchi (Patch, Tepice del Pellegrino, Robinson, San Silvestro), il Centro Commerciale “Il Gialdo”, la zona della Stazione ferroviaria, Campo Archero e Piazza Europa (Mercato), Quartiere Maddalene (Parco Levi) e le Frazioni (Pessione, Airali, Canarone, Madonna della Scala, Livorna). La pattuglia sarà dotata di un dispositivo digitale “tablet”, con il quale si potranno inoltrare immediatamente le eventuali segnalazioni al Comando o alle altre forze dell’ordine.

Commenta l’assessore Biagio Fabrizio Carillo: «In questo modo l’Ufficio Mobile diventa un qualcosa di “dinamico”, un punto di riferimento per i cittadini e gli esercenti. La sicurezza si crea anche con il dialogo e creando un rapporto di fiducia. La “pattuglia di quartiere” vuole essere uno strumento di polizia di prossimità, che svolge un’attività di prevenzione, controllo e ascolto, agendo così sulla percezione dell’insicurezza, oltre che con una funzione deterrente nei confronti delle attività illecite e di contrasto del degrado. Si procederà poi ad una fase di verifica dei risultati con lo scopo di valutare la possibilità di modificare l’elenco delle zone da presidiare in base alle esigenze della popolazione e dell’Amministrazione».

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