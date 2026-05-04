Nuova vita per lo storico bar Norman

Ha riaperto pochi giorni fa a Torino il Bar Norman, locale simbolo del centro cittadino rimasto chiuso per alcuni mesi in seguito a vicende legate alla precedente gestione.

Situato sotto i portici di via Pietro Micca, angolo piazza Solferino, il bar riparte oggi con nuovi gestori, con l’intento di ridare slancio all’attività conservandone il carattere storico ma introducendo anche elementi di novità nell’offerta.

Il Norman rappresenta da sempre molto più di un semplice caffè: è un luogo legato alla storia torinese e, secondo la tradizione, proprio qui nel 1906 venne fondato il Torino Football Club. Negli anni è diventato un punto di riferimento per incontri, pause e momenti di socialità.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Area Ex Scotti Chieri, Ente Terzo Settore per il nuovo polo pubblico

Articolo Successivo

Alla scoperta di ville e giardini segreti, al via il Festival del Verde

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless