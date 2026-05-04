Area Ex Scotti Chieri, Ente Terzo Settore per il nuovo polo pubblico

Si promuoverà innovazione sociale, cultura e aggregazione giovanile

Il futuro prossimo dell’area Ex Scotti, caserma in disuso, oggetto di un complesso intervento di rigenerazione urbana, finanziato tramite il PNRR con 5 milioni e 500 mila euro di contributo ministeriale e 400 mila euro di risorse comunali, sarà quello di diventare un polo pubblico multifunzionale, attrattivo non solo per i cittadini chieresi ma anche in ambito sovracomunale. Si tratterà di un presidio civico permanente aperto alla comunità, uno spazio innovativo e accessibile destinato a funzioni sociali, culturali e associative ingrado di produrre un valore aggiunto per il territorio e favorire l’aggregazione giovanile. In questi giorni è stato pubblicato l’avviso per la co-progettazione di un progetto gestionale relativo ad una porzione del complesso della Ex Scotti, con una superficie coperta di circa 1900 mq dei complessivi 5.500 dell’intero edificio, a cui si aggiunge l’area verde circostante di circa a 15 mila mq. L’avviso è rivolto agli Enti del Terzo Settore ETS anche in forma aggregata ATS – Associazione Temporanea di Scopo, purché in possesso di una competenza in materia di progettazione e di esperienza tecnico-organizzativa.

All’Ente del Terzo Settore saranno assegnati in gestione alcuni degli spazi riqualificati, quali il bar aperto alla cittadinanza, la piazza coperta, destinata ad attività informali, la sala polifunzionale per conferenze, attività pubbliche, comunitarie e di pubblico spettacolo, con 220 posti a sedere e oltre 168 in piedi, il desk informativo, un locale a disposizione per ampliamento finalizzato a una gestione sostenibile. Il gestore dovrà garantire la piena valorizzazione degli spazi e la cura dei medesimi, provvedendo alla manutenzione ordinaria. Il gestore dovrà provvedere agli interventi di adeguamento, allestimento e miglioramento degli spazi assegnati. L’Amministrazione Comunale, considerando strategico il progetto dell’area Ex Scotti, ha inteso promuovere un modello gestionale fondato su un percorso di co-progettazione, chiedendo all’Ente del Terzo Settore selezionato di garantire una programmazione culturale stabile, strutturata e qualificata, di promuovere l’aggregazione e il protagonismo giovanile, di mantenere l’equilibrio tra le iniziative promosse da reti associative locali e le progettualità di più ampia portata di assicurare la sostenibilità economico-finanziaria nel medio-lungo periodo mediante integrazione tra programmazione culturale, attività di somministrazione e capacità di intercettare risorse esterne attraverso la partecipazione a bandi e la ricerca di risorse pubbliche e private.

Il termine per la presentazione delle candidature è fissato per il 4 giugno. La consegna del cantiere entro il mese di giugno. Una commissione valuterà le proposte progettuali ed economico-finanziarie preliminari pervenute. L’ avvio della gestione è previsto entro 6-7 mesi dalla sottoscrizione della convenzione, compatibilmente con i tempi necessari per il completamento degli interventi riguardanti gli spazi assegnati.

Mara Martellotta

IL TORINESE