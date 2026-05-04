Un uomo di di 67 anni è morto ieri in un incidente sulla Strada di Cassano a Novi Ligure (Al). Sul posto la polizia locale, il 118, elisoccorso e vigili del fuoco, per verificare la dinamica. L’auto della vittima forse si è capottata per evitare una vettura da una via laterale, o a seguito dell’impatto con questo veicolo. Nell’urto sono rimaste coinvolte anche una ragazza di 21 anni e una di 15.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Incidente stradale: un morto e due ragazze ferite
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