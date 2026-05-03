Passo falso Juve, fermata sull’1-1

Passo falso per la Juventus, fermata sull’1-1 da un Verona già retrocesso ma tutt’altro che arrendevole. Allo Stadium i bianconeri fanno la partita, costruiscono di più e colpiscono anche una traversa con Bremer ma pagano ancora una volta la mancanza di concretezza.

A sorpresa è l’Hellas a passare in vantaggio nel primo tempo con Bowie, bravo a sfruttare una delle poche occasioni concesse. Nella ripresa la squadra di Spalletti reagisce: dentro Vlahovic, che trova il pareggio con una punizione precisa. La Juve continua a spingere, sfiora il gol con il palo di Zhegrova, ma non riesce a completare la rimonta.

Il Verona resiste con ordine e orgoglio fino al fischio finale, strappando un punto che vale soprattutto per il morale. Per la Juventus, invece, un’occasione persa: niente aggancio al Milan e classifica che resta un rimpianto.

Enzo Grassano

IL TORINESE