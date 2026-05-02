La Bellezza per costruire la pace tra arte, scuola e cittadinanza attiva

Una giornata intensa, partecipata e profondamente simbolica ha animato la città con “Generare Bellezza”, l’iniziativa che ha trasformato luoghi significativi del centro – da Piazza Valdo Fusi al Cortile della Fondazione OMI fino al Coro di Santa Pelagia – in spazi di incontro tra arte, educazione e cittadinanza attiva.

Promosso da Forme in Bilico APS con il sostegno della Fondazione OMI Ente Filantropico ETS, nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario dell’ente, l’evento ha coinvolto istituzioni, realtà culturali e soprattutto le giovani generazioni, chiamate a essere protagoniste di un’esperienza collettiva nel segno della pace e del pensiero del Terzo Paradiso ideato da Michelangelo Pistoletto.

Sin dal mattino, oltre 200 alunne e alunni delle scuole primarie torinesi hanno preso parte ai laboratori in Piazza Valdo Fusi, dando vita a una grande Bandiera della Pace. Un’azione corale e partecipativa, in cui la creatività si è intrecciata al senso di responsabilità civile: una lunga superficie di carta trasformata in spazio di dialogo, incontro e condivisione.

Momento particolarmente significativo è stato poi l’arrivo del Maestro Michelangelo Pistoletto, accolto al centro di un simbolico abbraccio collettivo. Insieme alle bambine e ai bambini, Carlotta Salerno , assessora alle Politiche educative e giovanili della Città di Torino, che ha così voluto sottolineare con forza il valore educativo e sociale dell’iniziativa: “Educare all’arte e alla bellezza è uno dei gesti più democratici che possiamo compiere in qualità di istituzioni. Abbiamo fortemente voluto dedicare un episodio di Crescere alle scuole e all’arte, per far vivere in prima persona alle bambine ed ai bambini tutto il processo che porta ad un’opera artistica ed esserne protagonisti a tutti gli effetti. Ciò è fondamentale per stimolare creatività, collaborazione, ma soprattutto è un tassello ulteriore nell’abituare fin da subito alla bellezza e fare di essa uno strumento primario di inclusione sociale e cittadinanza attiva. Un grande grazie al Maestro Pistoletto, che con la sua direzione artistica ed enorme disponibilità ha reso l’appuntamento ancora più magico”.

Nel pomeriggio, il programma è proseguito con lo svelamento del Terzo Paradiso dell’Educazione nel cortile della Fondazione OMI: un’opera destinata a restare nel tempo come spazio vivo e interattivo per le scuole, simbolo tangibile di un percorso educativo fondato sull’arte e sulla partecipazione.

A seguire, il convegno “Generare Bellezza” ha riunito autorevoli esponenti del mondo artistico, istituzionale e culturale per riflettere sul ruolo dell’educazione e della creatività nella costruzione di un nuovo umanesimo civile. Tra gli interventi, quello dello stesso Michelangelo Pistoletto, che ha ribadito come la bellezza nasca dalla responsabilità condivisa: un processo concreto, che prende forma attraverso la partecipazione e diventa visione di futuro.

“Generare Bellezza” si conferma così non solo come evento, ma come esperienza collettiva e modello di collaborazione tra scuola, istituzioni e cultura. Un segnale forte per la città di Torino, che continua a investire nell’educazione come leva fondamentale per costruire il futuro.

Credit Photo Gallery 1: David Leonardo Antal

Credit Photo Gallery 2: Valerio Minato

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