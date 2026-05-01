Primo maggio “per un lavoro dignitoso”, il corteo a Torino. Scontri davanti ad Askatasuna

Gli attivisti di Askatasuna hanno annunciato iniziative parallele al corteo del primo maggio a Torino. E ci sono state alcune cariche di alleggerimento davanti all’edificio dell’ex centro sociale. Intanto però la manifestazione “per un lavoro dignitoso” è iniziata con la sfilata partita da corso Cairoli per terminare in piazza Castello con gli interventi dal palco. Presenti le istituzioni cittadine, con il sindaco Lo Russo, poi tanti lavoratori, delegati e associazioni.

IL TORINESE