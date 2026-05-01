Valli in vetrina a Ceres con Gianduja e Giacometta

Sindaci, amministratori, Gianduja e Giacometta della Famija Turinèisa e cittadini si sono così ritrovati giovedì 30 aprile nel Piazzale Grande Torino per l’inaugurazione dell’appuntamento tradizionale ceresino che ogni anno accoglie migliaia di visitatori.

≪Le Valli di Lanzo non sono solo un luogo, ma un modo di vivere. Sono fatte di lavoro, tradizioni e legami che resistono. nel tempo. Qui ogni gesto racconta una storia e ogni prodotto porta con sé un’identità. E’ questo amore per il territorio che oggi celebriamo insieme≫ così il primo cittadino di Ceres, Davide Eboli, ha aperto la dodicesima edizione di Le Valli in Vetrina.

«Con oggi si inaugura la dodicesima edizione di quello che è ormai diventato a tutti gli effetti un evento atteso e, di anno in anno, sempre più seguito – ha sottolineato il sindaco – una vetrina per le attività e i produttori del territorio. Sono proprio loro, infatti, gli espositori, la vera forza di questa manifestazione. Un grazie particolare va a tutte le associazioni, alla Pro loco, ai volontari per il loro fondamentale contributo e a Patrizia Borghesio che si occupa dell’allestimento della fiera».

Hanno poi preso la parola Jacopo Suppo, vicesindaco della Città Metropolitana di Torino, che ha ricordato Marmorito, il paese d’origine di suo nonno, lo stesso di don Celestino, il parroco che per anni è stato un elemento portante della comunità valligiana.

Poi l’intervento di Fabrizio Ricca, assessore regionale allo sport, Gian Luca Vignale, assessore regionale Personale, organizzazione e patrimonio e il comandante dei Carabilieri. Tutti hanno sottolineato l’importanza di sostenere e valorizzare il territorio valligiano, i suoi cittadini, le sue risorse naturalistiche, le potenzialità dell’offerta turistica e i suoi prodotti d’eccellenza che, dopo il taglio del nastro, è stato possibile assaporare. Gli espositori proporranno le loro creazioni e i loro articoli fino a domenica 3 maggio , fra mercatini hobbistici, laboratori creativi, musica, presentazione di libri e serate danzanti.

La serata si è chiusa con il servizio eccellente di ristorazione che rimarrà aperto per tutta la kermesse e del divertimento con la serata di cabaret in compagnia di Marco e Mauro.

Franca Giusti

IL TORINESE