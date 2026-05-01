Al corteo del primo maggio lo spezzone dell’opposizione sociale, composto dagli autonomi di Askatasuna, dal comitato di quartiere Vanchiglia, No Tav, pro Palestina e collettivi studenteschi, arrivato in piazza Castello, si è staccato dal resto della manifestazione e si è diretto verso il quartiere Vanchiglia, come preannunciato, per avvicinarsi il più possibile all’edificio di corso Regina. Qui ci sono stati scontri con la polizia ma la situazione è tornata normale poco dopo.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Lo “spezzone sociale” del corteo si è diretto vero Askatasuna
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