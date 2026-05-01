Lo “spezzone sociale” del corteo si è diretto vero Askatasuna

Al corteo del primo maggio lo spezzone  dell’opposizione sociale, composto dagli autonomi di Askatasuna, dal comitato di quartiere Vanchiglia, No Tav, pro Palestina e collettivi studenteschi, arrivato in piazza Castello, si è staccato dal resto della manifestazione e si è diretto verso il quartiere Vanchiglia, come preannunciato, per avvicinarsi il più possibile all’edificio di corso Regina. Qui ci sono stati scontri con la polizia ma la situazione è tornata normale poco dopo.

Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE

Tags:

Potrebbe interessarti...

Guarda tutto

Lascia un commento

Your email address will not be published.

Articolo Precedente

Cartoccio di pesce al forno, sano e gustoso

Articolo Successivo

Primo Maggio, Ravello (FdI): “A Torino violenza cercata e voluta“

Recenti:

IL METEO E' OFFERTO DA

Fit Homeless