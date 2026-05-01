Cartoccio di pesce al forno, sano e gustoso

Eccovi una proposta per un secondo profumato ed appetitoso
Ricco di importanti proprieta’ nutritive, buono e gustoso, il pesce e’ uno dei protagonisti della dieta mediterranea. Fritto, a vapore, al forno puo’ essere preparato in tanti modi diversi, ma se cercate una ricetta semplice, veloce e dietetica che racchiude il sapore del mare eccovi una ricetta per un secondo profumato ed appetitoso.
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Ingredienti per una persona:
1 trancio di pesce a piacere
1 patata
1 carciofo
4 pomodori datterini
capperi, olive taggiasche denocciolate, pinoli q.b.
1 cucchiaio di olio evo
1 pizzico di timo
sale q.b.
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Tagliare la patata a rondelle e il carciofo a fettine, sistemarli a strati su di un foglio di carta forno, aggiungere il trancio di pesce, coprire con i capperi, le olive tagliate a meta’, i pinoli e i pomodorini a pezzi. Cospargere il tutto con un pizzico di timo, poco sale, l’olio evo. Chiudere il cartoccio con uno spago da cucina, appoggiarlo su una teglia da forno e cuocere a 200 gradi per 20 minuti circa. Servire caldo.
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