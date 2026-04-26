Milan – Juventus Prevale la prudenza a San Siro!

Milan e Juventus non vanno oltre uno 0-0 che riflette perfettamente l’andamento della gara. Il big match è stato intenso ma estremamente tattico, con le due squadre attente più a non scoprirsi che a colpire.

Nel primo tempo i rossoneri trovano anche la via del gol con Thuram, servito da Conceiçao, ma l’esultanza viene spenta dal fuorigioco. Nella ripresa l’occasione più nitida capita a Saelemaekers, che però si vede negare la gioia del gol dalla traversa.

Un punto che muove comunque la classifica: il Milan resta terzo, a due lunghezze dal Napoli, mentre la Juventus consolida il quarto posto, mantenendo tre punti di vantaggio su Como e Roma. Un pareggio che sa di equilibrio, ma anche di occasione mancata per entrambe.

Enzo Grassano

IL TORINESE