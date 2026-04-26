Gran bel Toro! Torino-Inter 2-2

Allo stadio Olimpico Grande Torino va in scena un pareggio che sa di riscatto. Sugli spalti prevalgono i colori nerazzurri, complice l’assenza del tifo organizzato granata in segno di protesta, ma in campo è il Torino a prendersi la scena nella ripresa.

Per lunghi tratti, la partita sembra il riassunto perfetto della stagione granata: ritmi bassi, qualche errore tecnico di troppo e una certa arrendevolezza che permette all’Inter di portarsi sul doppio vantaggio senza eccessive difficoltà. Il Torino appare spento, incapace di reagire.

Poi cambia tutto. Il gol di Simeone, nato da una giocata di qualità insieme a Ilkhan, riaccende improvvisamente l’orgoglio della squadra. Da quel momento i granata ritrovano intensità, convinzione e coraggio. L’Inter accusa il colpo e il Torino ne approfitta: è Vlasic, dal dischetto, a completare la rimonta fissando il risultato sul 2-2.

Un punto che vale molto più della classifica: è un segnale di carattere, una reazione che il Toro dovrà trasformare in continuità.

Enzo Grassano

IL TORINESE