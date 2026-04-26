Calcio, accordo per il trofeo Alpha League

Il Centro Sportivo Italiano (CSI) e l’Organizzazione Nazionale Sport Studentesco hanno siglato un accordo di collaborazione per Alpha League, il più grande torneo nazionale di calcio a 11 mai organizzato per le scuole superiori italiane, con il supporto della Lega Calcio Serie A.

Alpha League coinvolgerà 20 scuole superiori provenienti da 17 città diverse, una per ogni club di Serie A. Le fasi finali si disputeranno tra maggio e giugno 2026, con tutte le partite in impianti di alto livello e la finale durante il Festival della Serie A allo Stadio “Ennio Tardini” di Parma.

L’intesa sancisce il ruolo del CSI come official supporter della competizione e si inserisce nella missione storica dell’Ente di Promozione Sportiva — riconosciuto dal CONI e dal CIP — di promuovere uno sport dal forte valore educativo, sociale ed inclusivo.

Il CSI fornirà direttori di gara e assistenti ufficiali per tutte le partite, oltre alla copertura assicurativa e al supporto nelle relazioni con enti locali, club e impianti sportivi. Le due organizzazioni collaboreranno anche sui rispettivi canali social e nella produzione di contenuti per ampliare la visibilità e il coinvolgimento di Alpha League. In qualità di Official Supporter, il logo CSI sarà presente come patch sulla sleeve di tutti i kit gara e l’ente parteciperà ai momenti chiave dell’iniziativa, dalle presentazioni ufficiali alle fasi finali del torneo.

«È un onore e sarà solo l’inizio» afferma Niccolò Giachi dalla presidenza di Alpha League, continuando: «la squadra che sta organizzando l’evento è fortissima e con il CSI abbiamo potuto costruire un’alleanza solida che metterà nuovamente i ragazzi al centro dello sport anche a livello liceale, come fisiologica conseguenza della Philadelphia Junior Cup, ormai coetanea dei suoi partecipanti!»

«Il CSI da sempre è vicino alle giovani generazioni ed essere partner di un torneo prestigioso per i ragazzi delle scuole secondarie di secondo grado di tutta Italia ci rende orgogliosi. Vedere poi come questo contatto sia nato dalla capacità di fare sinergia di Lega Calcio Serie A, con la quale da 13 anni organizziamo la Philadelphia Junior Cup, ci rende convinti che Alpha League possa crescere e coinvolgere sempre più partner — istituzionali e non — per raggiungere tutte le scuole italiane» ha dichiarato il Presidente Nazionale CSI Vittorio Bosio.

IL TORINESE