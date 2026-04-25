I militanti ambientalisti di Extinction Rebellion hanno calato un telo nero sulle statue di Porta Palazzo e hanno collocato vicino un papavero rosso di carta in occasione del 25 aprile a Torino: poi lo striscione “Ripudiare il fascismo”. Gli ecologisti hanno così coperto le statue di Cesare e Augusto, che furono donate alla città da Benito Mussolini.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Un papavero rosso e un velo nero per il 25 aprile
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