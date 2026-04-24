Pompeo (Pd): “Crisi ambientale, per il centrodestra non esiste?”

“I ragazzi di Extinction Rebellion che hanno manifestato, pacificamente, davanti a Palazzo Lascaris, hanno voluto, ancora una volta, ricordare e ribadire che il tempo ormai sta scadendo perché migliaia di studi ci dicono che la crisi ambientale è sempre più allarmante. Purtroppo la Giunta regionale di centrodestra si sta dimostrando sorda alle legittime richieste di chi sta difendendo il pianeta. Non è la prima volta che ignora chi chiede un impegno maggiore sulla crisi ambientale. I dati allarmanti sull’inquinamento dell’aria, come quelli che arrivano da Vinovo, ci impongono una seria riflessione” afferma la Consigliera regionale del Partito Democratico Laura Pompeo.

“Ritengo – prosegue l’esponente dem – che questa maggioranza non perda occasione per manifestare il proprio disinteresse per i problemi ambientali. Il nostro Pianeta sta morendo e non esiste un piano B, non esiste un’altra strada, ma, invece di fare la propria parte, la Giunta di destra procede, ignorando ogni appello, come se l’emergenza non esistesse!”

“Questi giovani ci ricordano che occorre un impegno concreto da parte delle Istituzioni a tutela dell’ambiente. Mi farò portavoce delle loro istanze. Quello della crisi ambientale non é un tema come un altro. É il tema centrale per chi ancora spera in un futuro degno per le generazioni future” conclude Laura Pompeo.

IL TORINESE