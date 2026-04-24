Mobilità sostenibile: approvato il nuovo piano spostamenti casa – lavoro della Città di Torino

Meno auto private in strada, più trasporto pubblico, incentivi economici e una flotta aziendale sempre più orientata all’ elettrico. È questa la direzione tracciata dal nuovo Piano degli Spostamenti Casa-Lavoro (PSCL) della Città di Torino, lo strumento previsto dalla normativa nazionale per ridurre l’uso dell’auto privata negli spostamenti tra casa e lavoro dei dipendenti pubblici, approvato questa mattina dalla Giunta comunale su proposta dell’Assessora alla Mobilità Chiara Foglietta

L’elaborazione del Piano ha coinvolto le 16 sedi comunali con oltre 90 dipendenti – sulle 110 complessivamente distribuite sul territorio – spaziando dal cuore istituzionale di Palazzo Civico fino ai poli di via Bologna, via Bazzi e corso Ferrucci. Il documento definisce una strategia integrata capace di coniugare welfare aziendale e sostenibilità urbana, frutto di un percorso che ha visto il coinvolgimento diretto dei lavoratori nella fase preparatoria.

Per delinearne i contenuti ci si è avvalsi di un questionario conoscitivo che ha raccolto oltre 2.200 risposte su una platea di circa 3.800 dipendenti. I dati emersi offrono un campione significativo delle abitudini attuali: 908 lavoratori raggiungono l’ufficio con un mezzo motorizzato privato, 809 utilizzano il trasporto pubblico locale e 352 praticano già la mobilità attiva, spostandosi a piedi o in bicicletta.

Tra le azioni del Piano, unitamente a una gestione organizzativa che integra il lavoro agile e le riunioni da remoto, la Città punta a incentivare l’uso di mezzi sostenibili attraverso contributi per l’acquisto di abbonamenti al trasporto pubblico e la promozione di reti di car pooling tra colleghi. È inoltre prevista la possibilità di adeguare l’offerta del servizio di trasporto pubblico locale sulla base delle esigenze emerse dall’analisi degli spostamenti.

Per chi predilige la mobilità attiva, il Piano prevede il potenziamento delle infrastrutture per la sosta sicura delle biciclette, mentre il parco veicoli aziendale sarà progressivamente rinnovato con mezzi elettrici a zero emissioni. Un elemento innovativo del piano riguarda l’introduzione di sistemi di premialità per i dipendenti che adottano comportamenti virtuosi, mirati a ridurre in modo misurabile l’impiego dell’auto privata.

I benefici attesi dalle azioni previste sono significativi: una volta a regime, il Piano permetterà di risparmiare oltre 10mila km di tragitti in auto ogni giorno. Questo si traduce in un enorme beneficio ambientale per la città, con una riduzione stimata di oltre 333mila kg di CO2, a cui si aggiungono l’abbattimento di 640 kg di NOx e di oltre 440 kg di polveri sottili (PM10) ogni anno.