Minacciava i passanti con un pugnale: arrestato in Borgo Vittoria

Puntava il coltello contro i passanti, seminando il panico tra i residenti: denunciato e arrestato. É successo nei giorni scorsi nel quartiere di Borgo Vittoria, quando un uomo armato di pugnale ha terrorizzato i pedoni in via Campiglia. L’episodio si è concluso con l’intervento della polizia, che ha denunciato e arrestato il soggetto.

Gli operatori della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico sono stati allertati dalla Centrale Operativa in seguito a diverse chiamate al 112 NUE. Le segnalazioni descrivevano un individuo in strada, armato di coltello, che intimoriva i passanti. Giunti sul luogo, gli agenti hanno individuato l’uomo: si trattava di un 31enne di origini marocchine.

Di fronte alla minaccia imminente, gli operatori hanno fatto ricorso al taser: alla sua vista, il soggetto ha rinunciato alla sua resistenza. Una volta disarmato, gl è stato sequestrato un pugnale lungo 25 cm ed è stato tratto in arresto per porto abusivo di armi e oggetti atti a offendere, oltre a una denuncia per minacce aggravate. Durante l’intervento non si sono registrati feriti tra i presenti.

Il procedimento resta nelle fasi preliminari, con presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.

VI.G

IL TORINESE