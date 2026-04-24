Domenica 26 aprile è tempo di 9 Miglia Alladiese

Ultime ore di attesa per la 9° edizione della Nove Miglia Alladiese, che rispetto allo scorso anno anticipa di un mese. La sfida di Aglié (TO), su poco più di 14 km sta raccogliendo sempre maggiori adesioni, soprattutto in questa settimana nella quale i vari team presentano le loro liste atleti. La gara è inserita nell’alveo del calendario regionale FIDAL ed è la 12° prova del Criterium Podistico Piemonte.

Lo scorso anno la manifestazione ha registrato i successi di Gianluca Ferrato in 47’24” e di Sara Borello in 57’55”. La prova è disegnata su un tracciato di 14,5 km molto scorrevole nella sua prima parte e più selettiva nella seconda. Il percorso si dipana su fondo asfaltato e, a tratti, su sterrato comunque molto scorrevole. Nel suo ambito vengono toccati punti storici che caratterizzano la cittadina di Agliè, quali il piazzale con il Castello Ducale, la Villa il Meleto avita dimora del poeta Guido Gozzano e la caratteristica Chiesa dei “Tre Ciocchè” e fa da corollario al percorso la verde campagna del luogo.

Epicentro della corsa è il Salone Comunale Arch.Franco Paglia, sulla Strada per Bairo n.2, sede di partenza e arrivo della manifestazione. Lo start è previsto per le ore 9:30.

Iscrizioni aperte su www.irunning.it fino alle 23,59 di giovedì 23 aprile, il giorno della gara al costo di 15 euro. Il ritiro del pettorale e del pacco gara (garantito ai primi 350 iscritti) potrà essere effettuato domenica ai tavoli della segreteria con inizio alle ore 8:00. La gara è intitolata alla memoria del Geometra Daniele Ferrando che fu tra i primi a credere e sostenere questa iniziativa. Premiati i primi 6 assoluti/e, le 9 società più numerose , le 5 prime società in base al punteggio acquisito e sono previsti premi di categoria per 148 classificati.

Per informazioni: Team Peretti, www.teamperetti.it

IL TORINESE