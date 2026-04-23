SKF Italia Meet the World”: rispetto, lealtà, collaborazione

Al via domenica 26 aprile , al Centro Sportivo Il Podio, a Porte, la sesta edizione del torneo di calcio giovanile dedicato a squadre di atleti con disabilità intellettiva certificata

Domenica 26 aprile si svolgerà il torneo di calcio giovanile per squadre composte da giocatori e giocatrici con disabilità intellettiva certificata tradizionalmente organizzato da SKF. Si svolgerà presso il Centro sportivo Il Podio a Porte, in provincia di Torino.

Cinque i team che si confronteranno in un girone all’italiana, con finalissima per il primo e secondo posto: Accademia Sport ( Porte -TO), ASD Torino for Disable Onlus , Gli invincibili di Omegna, Insuperabili SSDRL di Torino e Ticinia Novara APS ASD.

Il girone all’italiana si svolgerà dalle ore 9.15 alle 15.40 e alle 16 è prevista la finalissima, al termine della quale saranno premiate tutte le squadre presenti. L’ingresso per assistere all’evento è libero. Attraverso lo sport, il torneo “SKF Italia Meet the World” promuove il rispetto, la lealtà, la collaborazione e il fare play, e contribuisce a creare reti di amicizia tra giocatori, associazioni e famiglie, sostenendo l’inclusione sociale. Di edizione in edizione, il torneo è cresciuto Coinvolgendo sempre più team e diventando un appuntamento atteso dalle squadre del territorio. Anche quest’anno una delle formazioni iscritte si qualifiche per rappresentare SKF Italia al GOTHIA SPECIAL OLYMPICS TROPHY, l’evento internazionale riservato a squadre aderenti all’organizzazione SPECIAL OLYMPICS, la cui 14esima edizione si svolgerà a Gotheborg dal 12 al 16 luglio 2026, nella cornice della GOTHIA CUP. Il sostegno economico di SKF ha copertura di viaggio e permanenza per giocatori e staff consentirà al team selezionato di vivere un‘esperienza indimenticabile dal punto di vista sportivo e personale, fatta di giornate ricche di novità, condivisione ed entusiasmo, che contribuiranno ad arricchire il percorso di crescita dei partecipanti.

Mara Martellotta

IL TORINESE