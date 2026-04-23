Assaggi in Enoteca – II edizione
Sabato 25 aprile (11:00-18:00)Domenica 26 aprile (11:00-18:00)
Canale – Enoteca Regionale del Roero
Un’iniziativa dell’Enoteca Regionale del Roero
L’Enoteca Regionale del Roero promuove la seconda edizione di Benvenuto Roero, un appuntamento dedicato al nebbiolo del Roero e ai grandi rossi del territorio.
Dopo il positivo riscontro della prima edizione, l’iniziativa si presenta quest’anno in una formula più ampia, articolata su due giornate, per offrire al pubblico una nuova occasione di incontro, degustazione e approfondimento attorno a una delle denominazioni più rappresentative del territorio.
Protagonista dell’evento sarà il Roero, con un percorso di assaggio pensato per valorizzare le diverse espressioni del nebbiolo nel Roero, nei differenti siti del disciplinare, con una particolare attenzione ai temi delle nuove annate e al tema del Roero Riserva.
Nei locali dell’Enoteca Regionale del Roero, a Canale in via Roma 57, sarà allestito un banco d’assaggio con una selezione al calice delle etichette di Roero attualmente presenti sul mercato, con una particolare evidenza per l’annata 2023, accanto ad altre interpretazioni proposte da viticoltori che scelgono tempi più lunghi di affinamento e di uscita.
Una sezione specifica sarà inoltre dedicata al Roero Riserva, per offrire al pubblico ulteriori spunti di conoscenza e confronto.
La degustazione si svolgerà con turno unico, in entrambe le giornate, con orario continuato:
Sabato 25 aprile: ore 11.00-18.00
Domenica 26 aprile: ore 11.00-18.00
Domenica 26 aprile: ore 11.00-18.00
Il costo della degustazione è di euro 15, con riduzione a euro 10 per i soci delle associazioni di settore (AIS, FISAR, Go Wine, ONAV ecc.). La quota comprende assaggi liberi di tutti i Roero in degustazione.
Ecco un l’elenco delle cantine che hanno aderito all’evento :
Angelo Negro – Monteu Roero Bric Castelvej – Canale Bricco del Prete – Priocca Ca’ di Caire – Montà Careglio – Baldissero Cantina Mompissan – Canale Cascina Chicco – Canale Cascina del Pozzo – Castellinaldo d’Alba Cascina Lanzarotti – Monteu Roero Cascina Paladin – Canale Costa Catterina – Castagnito Cravanzola – Castellinaldo d’Alba Crota Cichin – Santo Stefano Roero Demarie – Vezza d’Alba Destefanis – Canale
Deltetto 1953 – Canale Generaj – Montà Massucco F.lli – Castagnito Marchisio Family – Castellinaldo d’Alba Pace – Canale Pelassa – Montà Poderi Vaiot – Montà Marco Porello – Canale Rosso Francesco – Santo Stefano Roero Tibaldi – Pocapaglia Giacomo Vico – Canale
Per informazioni e prenotazioni: Enoteca Regionale del Roero
tel. 0173 978228 – tel. 0173364631e.mail amministrazione@enotecadelroero.it
ALLA PROSSIMA !
LUCA GANDINLeggi qui le ultime notizie: IL TORINESE