Cassette di (in)sicurezza

UNA LETTRICE CI SCRIVE
Caro direttore,
a Napoli rapina perfetta : ricordano Jean Gabin nei suoi film ( antichi come le protezioni violate da un cacciavite e senza l’ IA !). Nel passato a Torino in corso Peschiera rilevata qualche protezione meschinella e poi l’inevitabile contenzioso con il cliente.
Se ne dovrebbe parlare perché encomiabile che sia intervenuto il Questore e nientepopodimeno il PM Capo e dopo tre ore la cavalleria blindata da Livorno……………ma qualche riflessione andrebbe fatta ( banca / cliente ).