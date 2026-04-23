Cassette di (in)sicurezza

UNA LETTRICE CI SCRIVE

Caro direttore,

a Napoli rapina perfetta : ricordano Jean Gabin nei suoi film ( antichi come le protezioni violate da un cacciavite e senza l’ IA !). Nel passato a Torino in corso Peschiera rilevata qualche protezione meschinella e poi l’inevitabile contenzioso con il cliente.

Se ne dovrebbe parlare perché encomiabile che sia intervenuto il Questore e nientepopodimeno il PM Capo e dopo tre ore la cavalleria blindata da Livorno……………ma qualche riflessione andrebbe fatta ( banca / cliente ).

Sono imbarazzata e pure scorretta e me ne scuso ma, accidenti, un bravo ai tranquilli, modesti e efficienti rapinatori!

RENATA FRANCHI Torino

IL TORINESE