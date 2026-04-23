Furti di rame al cimitero di Santena

L’emergenza dei furti di “oro rosso”

torna a colpire il cimitero cittadino. Nella notte tra il 21 e il 22

aprile, ignoti hanno preso di mira diverse tombe di famiglia, con

modalità che riportano alla memoria quanto accaduto nel settembre 2023,

quando furono trafugati 370 vasi di rame.

Anche questa volta il bilancio è pesante: almeno sei tombe di famiglia

violate, vetri infranti e strutture forzate per portare via portoni in

rame e ottone, vasi bronzati e altri elementi metallici. A terra restano

i segni evidenti del passaggio dei ladri: frammenti di vetro, oggetti

divelti e fiori abbandonati accanto alle lapidi danneggiate.

«Si tratta di un fatto gravissimo, che colpisce il rispetto dovuto ai

defunti e alle loro famiglie», ha dichiarato il sindaco Roberto Ghio,

evidenziando lo scalpore suscitato dall’accaduto. «Sono già in corso

le indagini da parte dei Carabinieri e della Polizia Locale, anche

attraverso il controllo delle telecamere di videosorveglianza, per

risalire ai responsabili», ha aggiunto.

Sulla stessa linea il vicesindaco Paolo Romano, che parla di «un gesto

inaccettabile, che va oltre il danno economico e colpisce un luogo che

deve essere tutelato», sottolineando come «l’amministrazione

seguirà da vicino l’evolversi della situazione e valuterà ulteriori

misure di controllo».

Interviene anche l’assessore ai servizi cimiteriali Cristian Barbini:

«Ci troviamo di fronte a un atto vile, che ha colpito duramente diverse

tombe di famiglia. Stiamo effettuando tutte le verifiche del caso e

collaborando con le forze dell’ordine per fare piena luce su quanto

accaduto», spiegando che «sarà nostra priorità ripristinare le

condizioni di decoro nel più breve tempo possibile».

IL TORINESE