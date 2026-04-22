Un incanto di mostra, il potere e le regine sullo schermo e a teatro

Alla Reggia di Venaria, sino al 6 settembre

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I molti appassionati non si lasceranno certamente sfuggire la mostra “Regine in scena.

L’arte del costume italiano tra cinema e teatro” che troverà spazio nelle Sale delle Arti

della Reggia di Venaria sino al 6 settembre, una selezione di 31 abiti a rappresentare il

potere al femminile attraverso le tante opere cinematografiche e la scena, volendosi

restituire “al costume la sua funzione più profonda: non semplice ornamento, ma

dispositivo capace di generare percezione di potere, identità e visione”. Il tema della

sontuosa regalità è stato affrontato – avendo a disposizione bellezze e perfezioni

indescrivibili – da Massimo Cantini Parrini (con la collaborazione di Clara Goria, storica

dell’arte e conservatrice del Centro Studi del Consorzio delle Residenze Reali

Sabaude), costumista fiorentino, allievo di Piero Tosi e iniziale assistente del premio

Oscar Gabriella Pescucci, una già lunga carriera iniziata circa vent’anni fa che lo ha

visto nelle preziose collaborazioni con Joe Wright (“Cyrano” con una candidatura

all’Oscar e “M – Il Figlio del Secolo”) ed Ettore Scola, Matteo Garrone (“Il racconto dei

racconti“ e “Pinocchio”) ed Edoardo De Angelis, Roberta Torre (“Riccardo va

all’inferno”, presentato una decina di anni fa al TFF) e Susanna Nicchiarelli (“Miss

Marx” e “Chiara”), Pablo Larraìn (“Maria”, Angelina Jolie come la Callas, Best Costume

Designer decretato dai Critics Choice Awards) e Michael Mann (“Ferrari”), Paolo Virzì e

Gianluca Jodice (“Le Déluge – Gli ultimi giorni di Maria Antonietta”, girato in gran parte

propria alla Reggia): titoli che gli hanno fatto guadagnare sei David di Donatello,

quattro Nastri d’Argento e quattro Ciak d’oro. Insomma un Maestro di un arte che

troppo spesso chi va al cinema e a teatro tralascia o guarda con occhio più o meno

attento.

Una grande mostra, un incanto di mostra, che viene a inserirsi nel filone tematico

espositivo dedicato alla moda e al costume e avviato nel 2011 con “Moda in Italia. 150

anni di eleganza (1861-2011)”, un’occasione e un’ambientazione che virano al

femminile ripensando all’importanza che proprio a Venaria, alla metà del Seicento,

ebbero le figure delle duchesse Cristina di Francia e Maria Giovanna Battista di Savoia

Nemours – “parliamo sempre di uomini e di potere maschile e ci dimentichiamo del

peso che hanno avuto le donne”, ci tiene a sottolineare Chiara Teolato, direttrice del

Consorzio delle Residenze Reali Sabaude; un patrimonio suggestivo, un susseguirsi di

preziosità dove teatro e cinema corrono paralleli, il primo sottolineando la visione che

al costume è necessaria arrivando lo sguardo da lontano, nella fusione con l’attore e

con la completezza della scena, il cinema vivendo di particolari, dell’esigenza che

l’occhio si posi sulla eleganza e la materia delle stoffe, accompagnate dalla luce come

dall’esattezza dell’inquadratura. Affermava Gabriella Pescucci che “in teatro ti

preoccupi meno del dettaglio perché c’è la distanza che ti mangia tutto; in teatro sono

importanti i volumi, accentuati, e i tessuti con certi riflessi sotto le luci, il cinema è

misterioso perché non sai mai ciò che si vedrà e ciò che non si vedrà”. Raccontare

quindi il femminile in modo diverso, ogni atto all’interno della memoria antica, e non

soltanto, dell’equazione potere eguale abito, in un percorso che ha costruito la Storia e

l’immaginifico.

La regalità della sovrana, come della donna e della diva, coniugata quindi attraverso

tre nuclei fondamentali – il mito, la storia, la fantasia -, condotti filologicamente e

offerti visivamente con i rispettivi colori del bronzo, dell’oro e dell’argento, epoche e

ricordi totalmente diversi, architetture e prospettive in tre atti e undici scene che

abbracciano quanto è uscito dal gusto e dalla maestria di costumisti e artisti, quanto è

stata capace d’offrire la realizzazione delle eccellenze sartoriali italiane – il mondo

ricreato recentemente da Ferzan Ozpetek con “Diamanti” – (tra tutte, la sartoria Farani

di Roma e la Sartoria Devalle di Torino, a cui si deve, Luigi Sabelli costumista, il manto

regale che guarda al Quattrocento di Pisanello, come all’Oriente e al Liberty, per “La

Parisina” di Mascagni su libretto di D’Annunzio, del 1913, Teatro alla Scala: qui