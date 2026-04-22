Mirafiori: due arresti per droga e porto illegale di arma

Nascondevano droga per lo spaccio e armi da fuoco illegali: arrestati. È accaduto a Mirafiori durante un servizio straordinario sul territorio, coordinato dal Commissariato di P.S. Mirafiori: gli agenti del Reparto Prevenzione Crimine “Piemonte” hanno sorpreso due individui a bordo di un’auto in via Pisacane.

Secondo la ricostruzione, gli agenti notano uno dei due scendere in fretta dal veicolo e entrare in un condominio. Insospettiti, fermano l’occupante rimasto, un italiano di 22 anni: alla vista della polizia, tenta di buttare un pacchetto con 13 ovuli di cocaina, oltre 7 grammi totali. A seguito del controllo, la perquisizione aggiunge un altro quantitativo della stessa sostanza – circa 11 grammi complessivi – più 640 euro in contanti, provento dello spaccio.

Il conducente, un albanese di 24 anni, si avvicina all’auto e avvista i poliziotti e lancia una pistola semiautomatica nel bidone condominiale. Gli agenti intervengono immediatamente, recuperano l’arma e la sequestrano. La perquisizione domiciliare a carico del conducente ha portato al rinvenimento di munizioni, 1.500 euro in contanti e al sequestro dell’auto utilizzata.

Alla fine delle operazioni, i due ragazzi sono stati dichiarati in arresto e trasferiti presso la Casa Circondariale di Torino su disposizione dell’Autorità giudiziaria. Il procedimento si trova in fase di indagini preliminari.

VI.G

IL TORINESE