Auto si ribalta in carreggiata: conducente intrappolato nell’abitacolo

La macchina si ribalta sulla carreggiata e il conducente rimane bloccato dentro l’abitacolo. È questo il grave incidente successo nella mattinata di ieri in via Mazzini, ad Alpignano. La vettura coinvolta, una Suzuki Ignis, stava viaggiando verso piazza Robotti quando ha perso il controllo e si è ribaltata. Fortunatamente, il conducente del mezzo è rimasto incolume. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Alpignano, per estrarre l’uomo dall’abitacolo e mettere il mezzo in sicurezza. Intervenuta anche la polizia locale per effettuare i rilievi. L’incidente ha inevitabilmente provocato disagi al traffico lungo la via. Per permettere le manovre di soccorso e la rimozione del veicolo, il traffico in via Mazzini è stato diretto a senso unico alternato, generando code fino alla conclusione delle operazioni.

VI.G

IL TORINESE