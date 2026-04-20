Granatieri di Sardegna,  367° anniversario del Corpo

Si è svolta, in piazzetta Mollino, in continuità con la tradizione che lega il Corpo alla città di Torino, la cerimonia commemorativa per il 367° anniversario della costituzione dei Granatieri di Sardegna, fondati il 18 aprile 1659 dal duca Carlo Emanuele II di Savoia che, proseguendo e affermando le riforme militari iniziate da Emanuele Filiberto, volle la costituzione di un esercito permanente di pace, come nucleo dell’esercito di guerra.

La cerimonia, concentrata sul “dovere della memoria”, è stata organizzata dall’Associazione Nazionale Granatieri di Sardegna a Torino, e ha visto la presenza dell’assessore alla sicurezza della Città di Torino Marco Porcedda e del consigliere comunale Pietro Tuttolomondo. La commemorazione si è svolta con la deposizione della corona d’alloro presso la lapide in piazzetta Mollino, che ricorda la fondazione del Reggimento delle Guardie, e successivamente, è proseguita con la celebrazione della messa nella real chiesa di San Lorenzo, in piazza Castello.