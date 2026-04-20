Ieri il 118 di Azienda Zero è intervenuto intorno alle 19 in via San Rocco a Cuorgnè dove un bimbo di 2 anni è caduto dal secondo piano. È giunta sul posto l’equipe del Servizio Regionale di Elisoccorso. Il bambino è ricoverato in gravi condizioni.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Bimbo di due anni caduto dal balcone: è grave
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