Due ciclisti morti per arresto cardiaco alla Granfondo Torino

Oggi due ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla gara Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. Si sono sentiti male tra Chieri e Pino Torinese, sul finire della corsa di 113 chilometri.

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