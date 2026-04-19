Oggi due ciclisti, di 61 e 67 anni, che stavano partecipando alla gara Granfondo Torino, sono morti per arresto cardiaco. Si sono sentiti male tra Chieri e Pino Torinese, sul finire della corsa di 113 chilometri.Leggi qui le ultime notizie: IL TORINESE
Due ciclisti morti per arresto cardiaco alla Granfondo Torino
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