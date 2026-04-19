Domenica 19 aprile la “Granfondo Internazionale Torino 2026”

Domenica 19 aprile si terrà manifestazione ciclistica “Granfondo Internazionale Torino 2026” con partenza alle ore 08.30 in corso Casale a fianco del Moto Velodromo e arrivo in Strada dei Colli, in territorio di Pino Torinese. La manifestazione sportiva interesserà il corso Casale in direzione San Mauro sino all’uscita dal territorio cittadino “in modalità non competitiva”.
Nello specifico sono state previste i seguenti provvedimenti viabili:
Divieto di transito in corso Casale
Divieto di transito domenica 19 aprile per tutte le categorie di veicoli (eccetto veicoli di polizia, soccorsi e dell’organizzazione, specificatamente autorizzati):
dalle ore 04.30 alle 09.30, e comunque sino a cessate esigenze in corso Casale, nel tratto compreso tra via Gassino e piazza Carrara.
dalle ore 08 alle 09.30, e comunque per il tempo necessario al transito dei partecipanti, in corso Casale, tratto compreso tra piazza Carrara ed il confine con il comune di San Mauro Torinese.
Divieto di sosta
Divieto di sosta con rimozione forzata domenica 19 aprile per tutte le categorie di veicoli dalle ore 00.00 alle 09.30, e comunque sino a cessate esigenze, in corso Casale, tratto compreso tra via Castiglione e il numero civico 162 (piazza Carrara).
Trasporto pubblico locale
I percorsi dei mezzi di trasporto pubblico transitanti nell’area interessata dalla manifestazione subiranno alcune variazioni.
Per dettagli sulle linee deviate, consultare il sito Internet di GTT alla pagina https://www.gtt.to.it/cms/avvisi-e-informazioni-di-servizio/torino-e-cintura/12601-manifestazioni-podistiche-la-mezza-e-la-dieci-di-torino-variazioni-linee-domenica-19-aprile che comprende informazioni sulla Granfondo Internazionale Torino 2026.