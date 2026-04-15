Venerdì 17 aprile il Mercato del Corso di Torino presenta la nuova cucina contadina realizzata dalla cuoca contadina Stefania Grandinetti e dallo chef Paolo Ribotto utilizzando ingredienti rigorosamente forniti dai produttori di Campagna Amica.

A partire dalle 12:30, nella sede in stile liberty dell’ex cinema corso di Torino in corso Vittorio Emanuele II n.50, riaperta dopo anni di abbandono, sarà in funzione la cucina che proporrà piatti da passeggio, asporto o da gustare seduti al mercato. Assaggiare la cucina del Mercato del Corso è anche l’occasione per fare la spesa dai contadini che effettuano la vendita diretta in questi spazi recuperati, tutti da ammirare, o per fare aperitivo sorseggiando uno dei 470 vini di proposti dall’Enoteca Divinorum.

I piatti della cucina del Mercato del Corso cambieranno spesso seguendo la stagionalità e la disponibilità dei prodotti.

Ecco i piatti proposti venerdì 17 e sabato 18 aprile.

Pasta con verdure di stagione e crema all’uovo;

Tajarin al ragù di salsiccia;

Zuppa di farro con ortiche e patate;

Cotoletta di ceci e verdure con salsa aioli;

Carne cruda con insalatina di finocchi alla senape;

Dadini di toma fritta;

Verdure di stagione al forno;

Focaccia ripiena con verdure e mozzarella di bufala.

La presentazione della cucina contadina è un evento inserito nella giornata “Primavera in cucina” del Mercato del Corso che prevede alle 10:30 il convegno organizzato da Donne Coldiretti “Cibo alleato dello sport” in sala multimediale con medici dietisti e atleti e che prosegue con degustazioni di vini adatti alle atmosfere primaverili.

Il Mercato del Corso di Campagna Amica è aperto tutti i venerdì e i sabati dalle 10:00 alle 19:00. L’Enoteca Divinorum è aperta il martedì e mercoledì dalle 14:30 alle 19:00, il giovedì dalle 11:00 alle 22:00, il venerdì e il sabato dalle 10:00 alle 22:00.

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