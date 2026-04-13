Vandalizzata Pastorale Migranti: solidarietà della San Vincenzo Torino

La ODV Società di San Vincenzo De Paoli – Consiglio Centrale di Torino esprime profonda solidarietà alla Pastorale Migranti dell’Arcidiocesi di Torino per la grave incursione avvenuta presso la sede di via Cottolengo, dove ignoti hanno messo a soqquadro i locali sottraendo otto computer portatili e diversi telefoni cellulari.
Un gesto che colpisce profondamente, non solo per la perdita materiale, ma soprattutto per il valore simbolico di quel luogo. Quella sede, infatti, è un punto vitale di accoglienza, ascolto e solidarietà.
Condanniamo con fermezza quanto accaduto. Non si tratta di un semplice atto vandalico: è un’offesa a chi, con dedizione silenziosa, si prende cura delle fragilità e accompagna percorsi di rinascita.
La ODV Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Torino affianca studenti meritevoli, segnalati dalla Pastorale Migranti, accompagnandoli in un percorso che non si ferma all’emergenza ma guarda al futuro: dal pagamento delle tasse universitarie ai libri, dai posti letto alle spese alimentari, fino a un supporto concreto nella ricerca del lavoro una volta conclusi gli studi. Un cammino che non si limita ad aiutare, ma sceglie di credere nelle persone e di investire nel loro domani
“Alla Pastorale Migranti – dichiara Rodrigo Sardi, Presidente della ODV Società di San Vincenzo De Paoli Consiglio Centrale di Torino – giunga la nostra vicinanza più sincera, insieme all’impegno a proseguire, fianco a fianco, un cammino che nessun gesto di violenza potrà interrompere”.
ODV Società di San Vincenzo De Paoli
Consiglio Centrale di Torino