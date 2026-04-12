In Val Pellice 50 anni del gruppo AIB e Protezione Civile

Partecipare alle attività di formazione, intervenire in caso di calamità naturali o offrire il proprio contributo in occasione di eventi pubblici – come fiere, sagre e festività civili e religiose – diventa così un modo concreto per rafforzare i legami tra persone e famiglie.

Questo valore è ancora più evidente quando un gruppo di volontariato può vantare mezzo secolo di attività al servizio della comunità, come nel caso della Squadra AIB e di Protezione Civile di Villar Pellice. Per celebrare questo importante traguardo, sono state organizzate quattro giornate di incontri e iniziative, da giovedì 16 a domenica 19 aprile, con il patrocinio della Città Metropolitana di Torino.

Il programma si aprirà giovedì 16 aprile alle ore 21, nella sala conferenze della Dogana Reale di Bobbio Pellice, con un convegno dal titolo “Un territorio che guarda al futuro: dalla gestione dei boschi alla Comunità Energetica Alta Valle Pellice”. Interverranno Claudia Bertinat, sindaca di Rorà e assessora dell’Unione Montana del Pinerolese, il dottore forestale Andrea Ighina e la presidente della Comunità Energetica Alta Val Pellice, Lilia Gernier.

Venerdì 17 aprile, sempre alle 21, nella sala polivalente di Villar Pellice, si parlerà invece dei cambiamenti climatici, con particolare attenzione al contesto montano, alla gestione delle allerte meteo e agli effetti dei periodi di siccità sulla diffusione degli incendi boschivi. Protagonisti della serata saranno il meteorologo RAI Andrea Vuolo e l’esperto di meteorologia applicata agli incendi boschivi Andrea Efrem.

La serata di sabato 18 sarà dedicata alla musica, con un concerto nel Tempio Valdese di Villar Pellice che vedrà esibirsi la corale valdostana Châtel Argent di Villeneuve, il coro trentino Genzianella di Roncogno di Pergine Valsugana e la Corale Eiminal della Val Germanasca.

Le celebrazioni si concluderanno domenica 19 aprile con la cerimonia ufficiale per il cinquantesimo anniversario della Squadra AIB e di Protezione Civile, in programma dalle ore 9.30 presso la sede di via Ruà 25 a Villar Pellice, alla presenza delle autorità locali, metropolitane e regionali.

Mara Martellotta